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ВТБ на ПМЭФ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля - 18.06.2025, ПРАЙМ
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ВТБ на ПМЭФ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля
ВТБ на ПМЭФ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля - 18.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ на ПМЭФ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля
ВТБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовил манифест о силе и устойчивости рубля, в котором российская валюта обращается... | 18.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. ВТБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовил манифест о силе и устойчивости рубля, в котором российская валюта обращается к слушателям и подчеркивает роль личных финансов в экономике, сообщили в банке. "ВТБ выпустил "Манифест работающего рубля" к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025) в поддержку российской экономики. Рубль обращается к населению от первого лица, подчеркивает свою важность и роль надежной основы личных финансов и экономического будущего страны", - говорится в сообщении. В манифесте рубль заявляет, что он "мускулистый и упертый", выдерживает внешние вызовы и санкционное давление. В тексте также поднимаются темы инфляции, ключевой ставки, сбережений и финансовой дисциплины. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, втб, рубль
ПМЭФ-2025, Финансы, ВТБ, рубль
10:36 18.06.2025
 
ВТБ на ПМЭФ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля

ВТБ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля к ПМЭФ-2025

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк" Рубль
 Рубль - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. ВТБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовил манифест о силе и устойчивости рубля, в котором российская валюта обращается к слушателям и подчеркивает роль личных финансов в экономике, сообщили в банке.
"ВТБ выпустил "Манифест работающего рубля" к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025) в поддержку российской экономики. Рубль обращается к населению от первого лица, подчеркивает свою важность и роль надежной основы личных финансов и экономического будущего страны", - говорится в сообщении.
В манифесте рубль заявляет, что он "мускулистый и упертый", выдерживает внешние вызовы и санкционное давление. В тексте также поднимаются темы инфляции, ключевой ставки, сбережений и финансовой дисциплины.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
# Логотип Росгосстрах - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
ВТБ рассказал о процессе сделки по продаже "Росгосстраха"
09:16
 
ПМЭФ-2025ФинансыВТБрубль
 
 
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