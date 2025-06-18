https://1prime.ru/20250618/rubl-858608172.html
ВТБ на ПМЭФ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля
ВТБ на ПМЭФ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля - 18.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ на ПМЭФ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля
ВТБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовил манифест о силе и устойчивости рубля, в котором российская валюта обращается... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:36+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. ВТБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовил манифест о силе и устойчивости рубля, в котором российская валюта обращается к слушателям и подчеркивает роль личных финансов в экономике, сообщили в банке. "ВТБ выпустил "Манифест работающего рубля" к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025) в поддержку российской экономики. Рубль обращается к населению от первого лица, подчеркивает свою важность и роль надежной основы личных финансов и экономического будущего страны", - говорится в сообщении. В манифесте рубль заявляет, что он "мускулистый и упертый", выдерживает внешние вызовы и санкционное давление. В тексте также поднимаются темы инфляции, ключевой ставки, сбережений и финансовой дисциплины. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, втб, рубль
ПМЭФ-2025, Финансы, ВТБ, рубль
ВТБ на ПМЭФ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля
ВТБ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля к ПМЭФ-2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. ВТБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовил манифест о силе и устойчивости рубля, в котором российская валюта обращается к слушателям и подчеркивает роль личных финансов в экономике, сообщили в банке.
"ВТБ выпустил "Манифест работающего рубля" к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025) в поддержку российской экономики. Рубль обращается к населению от первого лица, подчеркивает свою важность и роль надежной основы личных финансов и экономического будущего страны", - говорится в сообщении.
В манифесте рубль заявляет, что он "мускулистый и упертый", выдерживает внешние вызовы и санкционное давление. В тексте также поднимаются темы инфляции, ключевой ставки, сбережений и финансовой дисциплины.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ВТБ рассказал о процессе сделки по продаже "Росгосстраха"