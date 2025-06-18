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Российский рынок акций умеренно растет в середине недели

Российский рынок акций умеренно растет в середине недели - 18.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет в середине недели

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в среду, ожидая позитива со стартовавшего сегодня Петербургского международного экономического форума... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T16:10+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в среду, ожидая позитива со стартовавшего сегодня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.03 мск рос на 0,49%, до 2 802,58 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,35%, до 76,72 доллара за баррель. Сегодня начался ПМЭФ, новости с которого будут во многом определять динамику котировок до конца текущей недели и усиливать их волатильность, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Позитивом выступила информация о том, что сенат США как минимум до июля отложил обсуждение законопроекта о новых санкциях против России и ее торговых партнеров, поскольку эта двухпартийная инициатива уходит на второй план из-за эскалации между Ираном и Израилем и масштабной налоговой реформы республиканцев", - отметил Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Поддержку рынку также оказывает сохраняющаяся позитивная динамика мировых цен на нефть и газ, что способствует росту котировок в нефтегазовом секторе, рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Фондовые индексы умеренно растут в среду, следуя за общемировой тенденцией и подорожавшей нефтью… Подорожавшая нефть также способствовала оптимизму инвесторов, также способствовали ожидания позитивных новостей с Петербургского международного экономического форума, который начался в среду", - добавляет Иван Ефанов из ИК "Цифра брокер". Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня не показывали значительных изменений, в свою очередь ожидая новостей в том числе с ПМЭФ, актуальными темами обсуждений остаются крепкий рубль и перспективы денежно-кредитной политики, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Акции банка "Санкт-Петербург"(+4,54%) позитивно реагируют на публикацию отчета РСБУ за май и первые пять месяцев текущего года. Чистая прибыль банка в мае выросла на 14,8% год к году, до 5,4 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 5% год к году, до 8,3 миллиарда", - отмечает Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах роста акции Московского кредитного банка (+3,24%), VK (+2,89%), ЛСР (+2,44%), "Позитива" (+2,23%). Ценные бумаги VK могут дорожать на фоне одобрения Советом Федерации закона о создании в России национального мессенджера Max, который разработает интернет-корпорация, добавил Чернов. Сильно дешевеют акции "ОГК-2" (-3%), "Мечела" (префы дешевеют на 1,36%, обыкновенные акции – на 1,25%), "ММК" (-1,15%), "Северстали" (-1,06%), ТГК-1 (-1,01%). ПРОГНОЗЫ Чернов из Freedom Finance Global ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2750-2850 пунктов. "С технической точки зрения индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше уровня 2800 пунктов. В случае успеха и при отсутствии негативных новостей рынок, вероятно, завершит день в "зеленой зоне", - считает Смирнов из ФГ "Финам". "Индекс Мосбиржи пытается закрепиться над важным уровнем 2800 пунктов. Если новостной фон, связанный с геополитической ситуацией, касающейся России, не ухудшится, вероятно, фондовый индикатор продолжит повышаться в район следующего сопротивления в виде области 2880–2910 пунктов", - рассказал Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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рынок, торги, акции, москва, сша, иран