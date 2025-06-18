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Минфин США продлил разрешение на финоперации с проектом "Сахалин-2" - 18.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250618/sakhalin-2-858634970.html
Минфин США продлил разрешение на финоперации с проектом "Сахалин-2"
Минфин США продлил разрешение на финоперации с проектом "Сахалин-2" - 18.06.2025, ПРАЙМ
Минфин США продлил разрешение на финоперации с проектом "Сахалин-2"
США продлили разрешение на финоперации, связанные с морской транспортировкой нефти с российского проекта "Сахалин-2" в Японию, до 19 декабря, заявил в среду... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T21:24+0300
2025-06-18T21:40+0300
экономика
сша
россия
сахалин-2
лицензии
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. США продлили разрешение на финоперации, связанные с морской транспортировкой нефти с российского проекта "Сахалин-2" в Японию, до 19 декабря, заявил в среду американский минфин."Все операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены до 12.01 по восточному поясному времени (20.01 мск) 19 декабря 2025 года при условии, что бипродукт проекта "Сахалин-2" предназначен исключительно для импорта в Японию", - говорится в опубликованной лицензии."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. Основные объемы с проекта идут в Японию.В апреле МИД Япония заявил о намерении сохранить участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения энергобезопасности страны.
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сша, россия, сахалин-2, лицензии
Экономика, США, РОССИЯ, Сахалин-2, Лицензии
21:24 18.06.2025 (обновлено: 21:40 18.06.2025)
 
Минфин США продлил разрешение на финоперации с проектом "Сахалин-2"

Минфин США продлил разрешение на операции с проектом "Сахалин-2" до 19 декабря

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк#На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
#На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. США продлили разрешение на финоперации, связанные с морской транспортировкой нефти с российского проекта "Сахалин-2" в Японию, до 19 декабря, заявил в среду американский минфин.
"Все операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены до 12.01 по восточному поясному времени (20.01 мск) 19 декабря 2025 года при условии, что бипродукт проекта "Сахалин-2" предназначен исключительно для импорта в Японию", - говорится в опубликованной лицензии.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. Основные объемы с проекта идут в Японию.
В апреле МИД Япония заявил о намерении сохранить участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения энергобезопасности страны.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
ЕС продлил исключения из санкций для поставок нефти с "Сахалина-2" в Японию
20 мая, 15:26
 
ЭкономикаСШАРОССИЯСахалин-2Лицензии
 
 
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