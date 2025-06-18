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Песков прокомментировал введение Канадой новых антироссийских санкций
Песков прокомментировал введение Канадой новых антироссийских санкций - 18.06.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал введение Канадой новых антироссийских санкций
Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась даже извлекать из них выгоду в плане развития ненефтяного сектора, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T18:14+0300
2025-06-18T18:14+0300
2025-06-18T18:39+0300
политика
дмитрий песков
санкции против рф
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась даже извлекать из них выгоду в плане развития ненефтяного сектора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Конечно, может быть, для каких-то персоналий это доставляет какой-то дискомфорт. Но вместе с тем, что касается страны в целом, страна хорошо адаптировалась к санкционным условиям, научилась даже извлекать выгоду в плане развития ненефтяного сектора, в плане развития экономики в самых различных отраслях", - сказал Песков.Также он отметил, что Канада пытается бежать впереди телеги, показывает, как рьяно готова продолжать санкционную политику, комментируя введенные властями Канады персональные санкции, в том числе против дочери бывшего президента РФ Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой.Ранее Канада ввела новые санкции против более 70 россиян, в санкционный список в том числе попали дирижер Валерий Гергиев, политолог Дмитрий Саймс, Анатолий Чубайс, предприниматель Наталья Касперская, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
https://1prime.ru/20250617/canada-858589174.html
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дмитрий песков, санкции против рф
Политика, Дмитрий Песков, санкции против РФ
Песков прокомментировал введение Канадой новых антироссийских санкций
Песков: введенные Канадой персональные санкции доказывают их бесполезность
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась даже извлекать из них выгоду в плане развития ненефтяного сектора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Конечно, может быть, для каких-то персоналий это доставляет какой-то дискомфорт. Но вместе с тем, что касается страны в целом, страна хорошо адаптировалась к санкционным условиям, научилась даже извлекать выгоду в плане развития ненефтяного сектора, в плане развития экономики в самых различных отраслях", - сказал Песков.
Также он отметил, что Канада пытается бежать впереди телеги, показывает, как рьяно готова продолжать санкционную политику, комментируя введенные властями Канады персональные санкции, в том числе против дочери бывшего президента РФ Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой.
Ранее Канада ввела новые санкции против более 70 россиян, в санкционный список в том числе попали дирижер Валерий Гергиев, политолог Дмитрий Саймс, Анатолий Чубайс, предприниматель Наталья Касперская, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
Канада объявила о новых антироссийских санкциях и выделении помощи Украине