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Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и ИП

Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и ИП - 18.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и ИП

Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов на Петербургском... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T15:08+0300

2025-06-18T15:08+0300

2025-06-18T15:08+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов на Петербургском международном экономическом форуме. "Теперь юрлица и индивидуальные предприниматели могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке СберБизнес", - сказал Попов, слова которого приводит пресс-служба банка. Он отметил, что депозиты в индийских рупиях - отличный инструмент для компаний, которые сотрудничают с Индией или стремятся диверсифицировать валютные риски. "Ставка рассчитывается автоматически и зависит от суммы и срока размещения - до 5,25% годовых", - добавил Попов. В сентябре прошлого года Сбербанк запустил вклад в индийских рупиях - максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на один год на сумму от 100 000 индийских рупий. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сбербанк, банки, финансы, анатолий попов, рупии