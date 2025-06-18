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Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и ИП - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и ИП
Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и ИП - 18.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и ИП
Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов на Петербургском... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T15:08+0300
2025-06-18T15:08+0300
пмэф-2025
сбербанк
банки
финансы
анатолий попов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов на Петербургском международном экономическом форуме. "Теперь юрлица и индивидуальные предприниматели могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке СберБизнес", - сказал Попов, слова которого приводит пресс-служба банка. Он отметил, что депозиты в индийских рупиях - отличный инструмент для компаний, которые сотрудничают с Индией или стремятся диверсифицировать валютные риски. "Ставка рассчитывается автоматически и зависит от суммы и срока размещения - до 5,25% годовых", - добавил Попов. В сентябре прошлого года Сбербанк запустил вклад в индийских рупиях - максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на один год на сумму от 100 000 индийских рупий. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сбербанк, банки, финансы, анатолий попов, рупии
ПМЭФ-2025, Сбербанк, Банки, Финансы, Анатолий Попов, рупии
15:08 18.06.2025
 
Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и ИП

Попов: Сбербанк позволил юрлицам и ИП размещат депозиты в индийских рупиях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка"
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Теперь юрлица и индивидуальные предприниматели могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке СберБизнес", - сказал Попов, слова которого приводит пресс-служба банка.
Он отметил, что депозиты в индийских рупиях - отличный инструмент для компаний, которые сотрудничают с Индией или стремятся диверсифицировать валютные риски.
"Ставка рассчитывается автоматически и зависит от суммы и срока размещения - до 5,25% годовых", - добавил Попов.
В сентябре прошлого года Сбербанк запустил вклад в индийских рупиях - максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на один год на сумму от 100 000 индийских рупий. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025СбербанкБанкиФинансыАнатолий Поповрупии
 
 
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