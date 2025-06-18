https://1prime.ru/20250618/sberbank-858627142.html

Сбербанк разместил облигации с привязкой к курсу биткоина

Сбербанк разместил облигации с привязкой к курсу биткоина - 18.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк разместил облигации с привязкой к курсу биткоина

Сбербанк разместил выпуск облигаций, доходность которых привязана к курсу биткоина, объемом 500 миллионов рублей, рассказал заместитель председателя правления... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T16:36+0300

2025-06-18T16:36+0300

2025-06-18T16:36+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Сбербанк разместил выпуск облигаций, доходность которых привязана к курсу биткоина, объемом 500 миллионов рублей, рассказал заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Банк разместил на 500 миллионов рублей внебиржевой выпуск облигаций с привязкой к курсу биткоина", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новостей. "Фактически, что это позволяет обыкновенному инвестору? Купить эту бумагу, и банк будет нести полную ответственность за ее обороты и качество, не прикасаться ни к какой криптовалютной инфраструктуре и в полностью легальном правовом поле получить такой инструмент для управления своим капиталом", - пояснил он. "Что дальше? Дальше корзины криптовалют, вывод этого инструмента на биржу так, чтобы фактически появился полностью биржевой инструмент. Поэтому, наверное, надо будет следить за новыми выпусками", - добавил он. "Это очень знаковое событие, фактически признание того, что криптоинструменты - такие же инвестиционные инструменты, как золото, серебро, платина, палладий и традиционные инструменты - акции и облигации. Это большой шаг вперед для российского фондового рынка", - считает Попов. По его словам, банк пока не видит запрос к подобного рода инструментам от юридических лиц, но не исключает его в будущем. "Пока такого спроса мы от юридических лиц не зафиксировали, но, возможно, эта инфраструктура будет доступна и юридическим лицам, и надеемся, что компании России тоже такие инструменты будут приобретать", - считает он. "У бизнеса, в целом, запрос, конечно, меньше, чем у розничных инвесторов, потому что традиционный бизнес обычно избыток средств размещает на краткосрочные депозиты и иногда на брокерский счет покупают облигации, потому что доходность по облигациям несколько выше, чем депозитная доходность", - пояснил Попов. Банк России в мае опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с производными финансовыми инструментами на криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/sberbank-858623231.html

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финансы, рынок, банки, анатолий попов, сбербанк