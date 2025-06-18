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Сбербанк прокомментировал спрос на валютные кредиты у компаний-экспортеров
Сбербанк прокомментировал спрос на валютные кредиты у компаний-экспортеров - 18.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк прокомментировал спрос на валютные кредиты у компаний-экспортеров
Спрос на валютное кредитование у компаний-экспортеров останется всегда, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Петербургского... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T17:07+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Спрос на валютное кредитование у компаний-экспортеров останется всегда, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Спрос на валютное кредитование был, есть и останется всегда. В первую очередь валютное кредитование могут иметь те компании, которые имеют органический хэдж на изменение валютного курса - это компании-экспортеры", - сказал он. По словам Попова, российские экспортеры традиционно привлекали финансирование в иностранной валюте - это доллары, евро, и теперь юани. "Существенным ограничением для валютного кредитования является ликвидность, поскольку в текущих условиях ни население, ни компании не сберегают значительные объемы в юанях", - добавил топ-менеджер. Он отметил, что компании понимают, что ставки по рублевым депозитам в четыре раза выше, чем по валютным, например по рупиям или юаням, поэтому юрлица чаще выбирают депозиты в рублях. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сбербанк, анатолий попов, банки, финансы
ПМЭФ-2025, Сбербанк, Анатолий Попов, Банки, Финансы
Сбербанк прокомментировал спрос на валютные кредиты у компаний-экспортеров
Попов: спрос на валютное кредитование у компаний-экспортеров будет всегда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Спрос на валютное кредитование у компаний-экспортеров останется всегда, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Спрос на валютное кредитование был, есть и останется всегда. В первую очередь валютное кредитование могут иметь те компании, которые имеют органический хэдж на изменение валютного курса - это компании-экспортеры", - сказал он.
По словам Попова, российские экспортеры традиционно привлекали финансирование в иностранной валюте - это доллары, евро, и теперь юани.
"Существенным ограничением для валютного кредитования является ликвидность, поскольку в текущих условиях ни население, ни компании не сберегают значительные объемы в юанях", - добавил топ-менеджер.
Он отметил, что компании понимают, что ставки по рублевым депозитам в четыре раза выше, чем по валютным, например по рупиям или юаням, поэтому юрлица чаще выбирают депозиты в рублях.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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