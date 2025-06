https://1prime.ru/20250618/sliyanie-858629440.html

U.S. Steel и Nippon Steel закрыли сделку по слиянию

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сталелитейные компании U.S. Steel и Nippon Steel утвердили слияние, японская компания дополнительно инвестирует в американскую 11 миллиардов долларов в течение следующих трех лет, следует из пресс-релиза компаний. "Nippon Steel Corporation вместе со своей дочерней компанией Nippon Steel North America, Inc. и United States Steel Corporation сегодня объявили об утверждении исторического партнерства… Компании завершили транзакцию, предусмотренную соглашением о слиянии", - говорится в сообщении. Отмечается, что компании также заключили соглашение в сфере национальной безопасности с правительством США. В соответствии с этим соглашением компании Nippon Steel до 2028 года осуществит новые инвестиции в U.S. Steel в размере около 11 миллиардов долларов. Оно также подразумевает, что U.S. Steel останется американским юридическим лицом и сохранит штаб-квартиру в Питтсбурге, штат Пенсильвания, большинство членов совета директоров компании, а также ключевой управленческий персонал, включая генерального директора, будут гражданами США. Кроме того, U.S. Steel будет поддерживать мощности по производству и поставке стали со своих производственных площадок в США для удовлетворения рыночного спроса в стране, Nippon Steel не будет препятствовать, запрещать или иным образом вмешиваться в способность U.S. Steel осуществлять торговые операции в соответствии с американским законодательством. Также добавляется, что U.S. Steel выпустит "золотую акцию" в пользу правительства США, которая в совокупности с соглашением в сфере национальной безопасности дает ему право назначать одного независимого директора компании, а также необходимость получения согласия президента страны или его уполномоченного лица по определенным вопросам. В рамках партнерства, как указывается в релизе, годовые мощности Nippon Steel по производству нерафинированной стали достигнут 86 миллионов тонн, что приблизит ее к глобальной стратегической цели в 100 миллионов тонн. Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. Утром в субботу Белый дом опубликовал указ, согласно которому американский президент Дональд Трамп допустил сделку между Nippon Steel и U.S Steel при условии устранения рисков национальной безопасности, которые может нести в себе подобное соглашение.

