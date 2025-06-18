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В НАТО воздержались от заявлений о "необратимом" пути Киева к членству - 18.06.2025, ПРАЙМ
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В НАТО воздержались от заявлений о "необратимом" пути Киева к членству
В НАТО воздержались от заявлений о "необратимом" пути Киева к членству - 18.06.2025, ПРАЙМ
В НАТО воздержались от заявлений о "необратимом" пути Киева к членству
Заявление по итогам предстоящего саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но в нем не будет слов о "необратимости" пути Киева к членству,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:36+0300
2025-06-18T14:36+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Заявление по итогам предстоящего саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но в нем не будет слов о "необратимости" пути Киева к членству, сообщает газета Times. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Как отмечает издание, коммюнике по итогам саммита будет содержать антироссийски формулировки. "Но в (тексте - ред.)... не будут повторяться предыдущие заявления о том, что у Украины "необратимый" путь к членству в НАТО", - пишет газета. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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украина, москва, киев, нато
Политика, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, НАТО
14:36 18.06.2025
 
В НАТО воздержались от заявлений о "необратимом" пути Киева к членству

Times: в заявлении по саммиту НАТО нет слов о необратимом пути Киева к членству

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Заявление по итогам предстоящего саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но в нем не будет слов о "необратимости" пути Киева к членству, сообщает газета Times.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
Как отмечает издание, коммюнике по итогам саммита будет содержать антироссийски формулировки.
"Но в (тексте - ред.)... не будут повторяться предыдущие заявления о том, что у Украины "необратимый" путь к членству в НАТО", - пишет газета.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
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