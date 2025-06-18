https://1prime.ru/20250618/smi-858621904.html

В НАТО воздержались от заявлений о "необратимом" пути Киева к членству

В НАТО воздержались от заявлений о "необратимом" пути Киева к членству - 18.06.2025, ПРАЙМ

В НАТО воздержались от заявлений о "необратимом" пути Киева к членству

Заявление по итогам предстоящего саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но в нем не будет слов о "необратимости" пути Киева к членству,... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:36+0300

2025-06-18T14:36+0300

2025-06-18T14:36+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Заявление по итогам предстоящего саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но в нем не будет слов о "необратимости" пути Киева к членству, сообщает газета Times. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Как отмечает издание, коммюнике по итогам саммита будет содержать антироссийски формулировки. "Но в (тексте - ред.)... не будут повторяться предыдущие заявления о том, что у Украины "необратимый" путь к членству в НАТО", - пишет газета. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20250610/ukraina-858353295.html

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украина, москва, киев, нато