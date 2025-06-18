https://1prime.ru/20250618/smi-858624275.html

США и ЮАР возобновят торговые переговоры на фоне угрозы повышения пошлин

США и ЮАР возобновят торговые переговоры на фоне угрозы повышения пошлин - 18.06.2025, ПРАЙМ

США и ЮАР возобновят торговые переговоры на фоне угрозы повышения пошлин

Южная Африка и США договорились возобновить торговые переговоры на полях саммита "США – Африка" на следующей неделе, с учётом приближения срока действия... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T15:35+0300

2025-06-18T15:35+0300

2025-06-18T15:35+0300

экономика

сша

юар

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg

ВАШИНГТОН, 18 июн – ПРАЙМ. Южная Африка и США договорились возобновить торговые переговоры на полях саммита "США – Африка" на следующей неделе, с учётом приближения срока действия объявленных новых импортных американских пошлин, передает в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, встреча делегаций состоится в столице Анголы Луанде 22–25 июня, менее чем за месяц до вступления в силу новых импортных пошлин США. Дело в том, что 9 июля американские тарифы на товары из ЮАР могут вырасти втрое — с 10 до 30%. А торговые претензии США к ЮАР касаются целого ряда отраслей, включая автомобилестроение, аграрный сектор и металлургию. Стороны обсудят проект рамочного соглашения, предложенного южноафриканской стороной: в него входят увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) у Штатов, создание совместного фонда для разведки стратегически важных полезных ископаемых, а также беспошлинные квоты на экспорт автомобилей, стали и алюминия, уточняет Блумберг. Согласно этой инициативе, США могли бы ежегодно ввозить до 40 тысяч южноафриканских автомобилей, 385 миллионов килограммов стали и 132 миллиона килограммов алюминия без пошлин. Кроме того, предлагается довести закупки СПГ до рекордных значений, что за 10 лет может принести до 12 миллиардов долларов товарооборота. "По сути, наше предложение направлено на то, чтобы смягчить последствия 9 июля", — заявила на слушаниях в Кейптауне заместитель генерального директора по торговле ЮАР Ксолелва Млумби-Питер, чьи слова приводит Блумберг. В то же время Блумберг указывает, что ЮАР отстаёт от таких стран, как Индия и Великобритания, в переговорах с США, и достижение финального соглашения до 9 июля маловероятно.

https://1prime.ru/20250614/ekspert-858480794.html

сша

юар

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, юар, вашингтон