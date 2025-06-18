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"Сибур" и Wildberries договорились о работе по снижению углеродного следа

"Сибур" и Wildberries договорились о работе по снижению углеродного следа - 18.06.2025, ПРАЙМ

"Сибур" и Wildberries договорились о работе по снижению углеродного следа

"Сибур" и Wildberries & Russ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в области снижения углеродного... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T17:03+0300

2025-06-18T17:03+0300

2025-06-18T17:03+0300

пмэф-2025

бизнес

сибур

wildberries

углеродный след

сотрудничество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. "Сибур" и Wildberries & Russ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в области снижения углеродного следа от доставки и продажи товаров, сообщил нефтехимический холдинг. "Соглашение предусматривает содействие снижению и компенсации углеродного следа от логистики и других процессов, связанных с доставкой и продажей товаров, в том числе за счет углеродных единиц "Сибур". Оно будет способствовать развитию экологической ответственности потребителей и добровольного углеродного рынка в России", - говорится в сообщении. В частности, один из рассматриваемых совместных проектов - создание возможности для пользователей маркетплейса добровольно компенсировать углеродный след от своей покупки. "Сибур" выпускает углеродные единицы за счет повышения энергоэффективности производства и природных климатических проектов. На его счету более 25 сделок, позволивших покупателям и партнерам компании снизить или полностью погасить углеродный след своей деятельности, продукции или мероприятий. В частности, в мае этого года "Сибур" провел сделку по продаже углеродных единиц Wildberries & Russ для проекта компенсации углеродного следа на добровольной основе на Сахалине. В портфеле компании восемь реализованных климатических проектов с общим эффектом сокращения выбросов парниковых газов в размере 10,8 миллиона тонн эквивалента СО2 на горизонте 10 лет. Более 3,3 миллиона углеродных единиц "Сибура" верифицированы и доступны для покупки как на российском, так и на международном рынках. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/wildberries-858610391.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сибур, wildberries, углеродный след, сотрудничество