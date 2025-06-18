https://1prime.ru/20250618/sotrudnichestvo-858628799.html
"Сибур" и Wildberries договорились о работе по снижению углеродного следа
"Сибур" и Wildberries договорились о работе по снижению углеродного следа - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Сибур" и Wildberries договорились о работе по снижению углеродного следа
"Сибур" и Wildberries & Russ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в области снижения углеродного... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T17:03+0300
2025-06-18T17:03+0300
2025-06-18T17:03+0300
пмэф-2025
бизнес
сибур
wildberries
углеродный след
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75771/94/757719487_0:54:600:392_1920x0_80_0_0_ed935515ffba94e19df40d562b6c897d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. "Сибур" и Wildberries & Russ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в области снижения углеродного следа от доставки и продажи товаров, сообщил нефтехимический холдинг. "Соглашение предусматривает содействие снижению и компенсации углеродного следа от логистики и других процессов, связанных с доставкой и продажей товаров, в том числе за счет углеродных единиц "Сибур". Оно будет способствовать развитию экологической ответственности потребителей и добровольного углеродного рынка в России", - говорится в сообщении. В частности, один из рассматриваемых совместных проектов - создание возможности для пользователей маркетплейса добровольно компенсировать углеродный след от своей покупки. "Сибур" выпускает углеродные единицы за счет повышения энергоэффективности производства и природных климатических проектов. На его счету более 25 сделок, позволивших покупателям и партнерам компании снизить или полностью погасить углеродный след своей деятельности, продукции или мероприятий. В частности, в мае этого года "Сибур" провел сделку по продаже углеродных единиц Wildberries & Russ для проекта компенсации углеродного следа на добровольной основе на Сахалине. В портфеле компании восемь реализованных климатических проектов с общим эффектом сокращения выбросов парниковых газов в размере 10,8 миллиона тонн эквивалента СО2 на горизонте 10 лет. Более 3,3 миллиона углеродных единиц "Сибура" верифицированы и доступны для покупки как на российском, так и на международном рынках. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/wildberries-858610391.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75771/94/757719487_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_30a342a50524c7482105741ad181ae67.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сибур, wildberries, углеродный след, сотрудничество
ПМЭФ-2025, Бизнес, Сибур, Wildberries, углеродный след, сотрудничество
"Сибур" и Wildberries договорились о работе по снижению углеродного следа
"Сибур" и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве в снижении углеродного следа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. "Сибур" и Wildberries & Russ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в области снижения углеродного следа от доставки и продажи товаров, сообщил нефтехимический холдинг.
"Соглашение предусматривает содействие снижению и компенсации углеродного следа от логистики и других процессов, связанных с доставкой и продажей товаров, в том числе за счет углеродных единиц "Сибур". Оно будет способствовать развитию экологической ответственности потребителей и добровольного углеродного рынка в России", - говорится в сообщении.
В частности, один из рассматриваемых совместных проектов - создание возможности для пользователей маркетплейса добровольно компенсировать углеродный след от своей покупки.
"Сибур" выпускает углеродные единицы за счет повышения энергоэффективности производства и природных климатических проектов. На его счету более 25 сделок, позволивших покупателям и партнерам компании снизить или полностью погасить углеродный след своей деятельности, продукции или мероприятий.
В частности, в мае этого года "Сибур" провел сделку по продаже углеродных единиц Wildberries & Russ для проекта компенсации углеродного следа на добровольной основе на Сахалине.
В портфеле компании восемь реализованных климатических проектов с общим эффектом сокращения выбросов парниковых газов в размере 10,8 миллиона тонн эквивалента СО2 на горизонте 10 лет. Более 3,3 миллиона углеродных единиц "Сибура" верифицированы и доступны для покупки как на российском, так и на международном рынках.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Wildberries построит логистический центр в Сахалинской области