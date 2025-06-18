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Совфед одобрил корректировку бюджета России на 2025 год

Совфед одобрил корректировку бюджета России на 2025 год - 18.06.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил корректировку бюджета России на 2025 год

Сенаторы одобрили закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, документ предусматривает увеличение расходов на 829 миллиарда рублей. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T11:19+0300

2025-06-18T11:19+0300

2025-06-18T11:19+0300

экономика

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, документ предусматривает увеличение расходов на 829 миллиарда рублей.Закон подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля.Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2026 года повышается до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, внешнего – сокращается до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. А общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличивается до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей.Отмечается, что приоритеты бюджета РФ остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.Расходы на госпрограммы увеличиваются: на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия – на 41,847 миллиарда рублей, развития здравоохранения – на 26 миллиардов, обеспечения обороноспособности страны – на 24,178 миллиарда, социальной поддержки граждан – на 17,778 миллиарда, экономического развития и инновационной экономики – на 2,86 миллиарда, развития образования – на 3,26 миллиарда рублей.Кроме того, по решениям правительства РФ "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и корпорация "Туризм.РФ" в 2025 году смогут направить неиспользованные средства взносов в их уставные капиталы на определенные цели.

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