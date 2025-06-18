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Совфед одобрил закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/sovfed-858611063.html
Совфед одобрил закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям
Совфед одобрил закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям - 18.06.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям
Сенаторы одобрили закон о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T11:57+0300
2025-06-18T11:57+0300
экономика
финансы
россия
совфед
диверсия
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию. Документ дает межведомственной комиссии (МВК) по противодействию финансированию терроризма полномочия принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсии. Соответствующие изменения вносятся в статью 74 закона о противодействии отмыванию преступных доходов (115-ФЗ). Их реализация позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры. В настоящее время такими полномочиями МВК обладает в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию. Диверсионная деятельность законом 115-ФЗ не охватывается, в связи с чем отсутствует возможность блокировать средства, необходимые для совершения диверсий, следует из пояснительной записки. В ней подчеркивается, что в нынешней общественно-политической обстановке повышение антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов является одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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финансы, россия, совфед, диверсия
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Совфед, диверсия
11:57 18.06.2025
 
Совфед одобрил закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям

Совфед одобрил закон о заморозке денежных средств и имущества лиц, причастных к диверсиям

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию.
Документ дает межведомственной комиссии (МВК) по противодействию финансированию терроризма полномочия принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсии.
Соответствующие изменения вносятся в статью 74 закона о противодействии отмыванию преступных доходов (115-ФЗ). Их реализация позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры.
В настоящее время такими полномочиями МВК обладает в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию. Диверсионная деятельность законом 115-ФЗ не охватывается, в связи с чем отсутствует возможность блокировать средства, необходимые для совершения диверсий, следует из пояснительной записки.
В ней подчеркивается, что в нынешней общественно-политической обстановке повышение антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов является одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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ЭкономикаФинансыРОССИЯСовфеддиверсия
 
 
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