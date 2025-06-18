https://1prime.ru/20250618/sovfed-858616337.html
СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей
СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей - 18.06.2025, ПРАЙМ
СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей
Сенаторы одобрили закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:16+0300
2025-06-18T13:16+0300
2025-06-18T13:16+0300
финансы
банки
совфед
https://cdnn.1prime.ru/img/83900/17/839001756_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_d304864f67fb1dd27fd7267ac7c39db5.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ. Закон должен вступить в силу уже с 1 августа 2025 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов.
https://1prime.ru/20250618/sovfed-858611063.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83900/17/839001756_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_27f6e7dc1939506b0b1be25da1297e2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, совфед
СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей
Совфед одобрил закон, запрещающий банкам открывать счета подросткам без согласия родителей
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей.
Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
Изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ.
Закон должен вступить в силу уже с 1 августа 2025 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов.
Совфед одобрил закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям