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СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей - 18.06.2025, ПРАЙМ
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СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей
СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей - 18.06.2025, ПРАЙМ
СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей
Сенаторы одобрили закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:16+0300
2025-06-18T13:16+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ. Закон должен вступить в силу уже с 1 августа 2025 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов.
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финансы, банки, совфед
Финансы, Банки, Совфед
13:16 18.06.2025
 
СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей

Совфед одобрил закон, запрещающий банкам открывать счета подросткам без согласия родителей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГерб на здании Совета Федерации РФ
Герб на здании Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей.
Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
Изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ.
Закон должен вступить в силу уже с 1 августа 2025 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Совфед одобрил закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям
11:57
 
ФинансыБанкиСовфед
 
 
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