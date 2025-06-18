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СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей

СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей - 18.06.2025, ПРАЙМ

СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей

Сенаторы одобрили закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:16+0300

2025-06-18T13:16+0300

2025-06-18T13:16+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ. Закон должен вступить в силу уже с 1 августа 2025 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов.

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финансы, банки, совфед