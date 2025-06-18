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Совфед вдвое повысил лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами
Совфед вдвое повысил лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами - 18.06.2025, ПРАЙМ
Совфед вдвое повысил лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами
Сенаторы одобрили поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по которым вдвое повышается лимит... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:22+0300
2025-06-18T14:22+0300
2025-06-18T14:23+0300
совфед
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по которым вдвое повышается лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами - до 200 тысяч рублей. В частности, документ повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками ДТП, а также если водители сделали фотографии повреждений. В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется действующий лимит в 100 тысяч рублей. Сейчас при отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотографий повреждений максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей, а при наличии споров и отсутствии фотографий – 100 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Ранее в Банке России отмечали, что более 40% ДТП, заявленных в системе ОСАГО в 2024 году, были оформлены по европротоколу, то есть, упрощенном порядке без вызова сотрудников ГИБДД.
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совфед, банк россии, европротокол
Совфед, Банк России, европротокол
Совфед вдвое повысил лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами
Совфед повысил лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами до 200 тысяч рублей
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по которым вдвое повышается лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами - до 200 тысяч рублей.
В частности, документ повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками ДТП, а также если водители сделали фотографии повреждений.
В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется действующий лимит в 100 тысяч рублей.
Сейчас при отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотографий повреждений максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей, а при наличии споров и отсутствии фотографий – 100 тысяч рублей.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
Ранее в Банке России отмечали, что более 40% ДТП, заявленных в системе ОСАГО в 2024 году, были оформлены по европротоколу, то есть, упрощенном порядке без вызова сотрудников ГИБДД.
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