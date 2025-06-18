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Совфед вдвое повысил лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами

Совфед вдвое повысил лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами - 18.06.2025, ПРАЙМ

Совфед вдвое повысил лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами

Сенаторы одобрили поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по которым вдвое повышается лимит... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:22+0300

2025-06-18T14:22+0300

2025-06-18T14:23+0300

совфед

банк россии

европротокол

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по которым вдвое повышается лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами - до 200 тысяч рублей. В частности, документ повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками ДТП, а также если водители сделали фотографии повреждений. В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется действующий лимит в 100 тысяч рублей. Сейчас при отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотографий повреждений максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей, а при наличии споров и отсутствии фотографий – 100 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Ранее в Банке России отмечали, что более 40% ДТП, заявленных в системе ОСАГО в 2024 году, были оформлены по европротоколу, то есть, упрощенном порядке без вызова сотрудников ГИБДД.

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совфед, банк россии, европротокол