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Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение иноагентами требований Минюста
Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение иноагентами требований Минюста - 18.06.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение иноагентами требований Минюста
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:26+0300
2025-06-18T14:26+0300
2025-06-18T14:26+0300
россия
совет федерации
штрафы
иноагенты
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов. Законом за невыполнение иноагентами законных требований должностных лиц Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Также повышается ответственность для иноагентов за несоблюдение формы маркировки размещаемых ими материалов, штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Законом также вводится возможность заочного (при совершении ими административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.
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РОССИЯ, Совет Федерации, штрафы, иноагенты
Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение иноагентами требований Минюста
СФ одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за нарушение иноагентами требований Минюста
МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов.
Законом за невыполнение иноагентами законных требований должностных лиц Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.
Также повышается ответственность для иноагентов за несоблюдение формы маркировки размещаемых ими материалов, штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей.
Законом также вводится возможность заочного (при совершении ими административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.
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