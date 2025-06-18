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Совфед одобрил закон о выдаче справок по счетам подростков их родителям - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон о выдаче справок по счетам подростков их родителям
Совфед одобрил закон о выдаче справок по счетам подростков их родителям - 18.06.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о выдаче справок по счетам подростков их родителям
Сенаторы одобрили закон, согласно которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет не только им самим,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T16:23+0300
2025-06-18T16:23+0300
финансы
общество
банки
совфед
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, согласно которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет не только им самим, но и их законным представителям, то есть родителям, усыновителям, опекунам или попечителям. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний признан полностью дееспособным. Например, если он вступил в брак (в разрешенных законом случаях) до достижения 18 лет; или начиная с 16 лет работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Для проверки сведений о законных представителях несовершеннолетнего банки будут использовать систему межведомственного электронного взаимодействия. Через нее они будут получать информацию из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере, оператором которой является Соцфонд РФ. В случае отсутствия сведений о таких лицах в этой информсистеме банки будут выдавать справки на основании свидетельства о рождении, или свидетельства об усыновлении (удочерении), или акта органа опеки о назначении попечителя. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Новый закон должен вступить в силу с 1 июля 2026 года. Он призван исключить оформление банковских карт и иных платежных инструментов несовершеннолетними за денежное вознаграждение, а также использование платежных карт подростков для совершения хищений.
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финансы, общество , банки, совфед
Финансы, Общество , Банки, Совфед
16:23 18.06.2025
 
Совфед одобрил закон о выдаче справок по счетам подростков их родителям

Совфед одобрил закон о выдаче справок по счетам и вкладам несовершеннолетних их родителям

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, согласно которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет не только им самим, но и их законным представителям, то есть родителям, усыновителям, опекунам или попечителям.
Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний признан полностью дееспособным. Например, если он вступил в брак (в разрешенных законом случаях) до достижения 18 лет; или начиная с 16 лет работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
Для проверки сведений о законных представителях несовершеннолетнего банки будут использовать систему межведомственного электронного взаимодействия. Через нее они будут получать информацию из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере, оператором которой является Соцфонд РФ. В случае отсутствия сведений о таких лицах в этой информсистеме банки будут выдавать справки на основании свидетельства о рождении, или свидетельства об усыновлении (удочерении), или акта органа опеки о назначении попечителя.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности".
Новый закон должен вступить в силу с 1 июля 2026 года. Он призван исключить оформление банковских карт и иных платежных инструментов несовершеннолетними за денежное вознаграждение, а также использование платежных карт подростков для совершения хищений.
Герб на здании Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
СФ разрешил банкам открывать счета подросткам только с согласия родителей
13:16
 
ФинансыОбществоБанкиСовфед
 
 
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