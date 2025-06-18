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"Ямал СПГ" произвел более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа
"Ямал СПГ" произвел более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Ямал СПГ" произвел более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа
"Ямал СПГ" (крупнотоннажный проект "Новатэка") произвел в 2024 году более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа, следует из материалов, представленных на... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T09:56+0300
2025-06-18T09:56+0300
2025-06-18T09:56+0300
энергетика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. "Ямал СПГ" (крупнотоннажный проект "Новатэка") произвел в 2024 году более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа, следует из материалов, представленных на стенде компании на ПМЭФ. Компания не раскрывала данные по производству с 2022 года. Тогда на проекте был произведен практически 21 миллион тонн СПГ. Как отмечал глава "Новатэка" Леонид Михельсон, объем производства в 2023 году должен был быть меньше на 5% в связи с плановыми ремонтами. Согласно представленным на стенде компании данным, производство "Ямала СПГ" в 2024 году превысило 21 миллион тонн. "Ямал СПГ" - проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газ, ямал спг, новатэк, total
Энергетика, Газ, Ямал СПГ, Новатэк, Total
"Ямал СПГ" произвел более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа
"Ямал СПГ" в 2024 году произвел более 21 млн тонн сжиженного природного газа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. "Ямал СПГ" (крупнотоннажный проект "Новатэка") произвел в 2024 году более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа, следует из материалов, представленных на стенде компании на ПМЭФ.
Компания не раскрывала данные по производству с 2022 года. Тогда на проекте был произведен практически 21 миллион тонн СПГ. Как отмечал глава "Новатэка" Леонид Михельсон, объем производства в 2023 году должен был быть меньше на 5% в связи с плановыми ремонтами.
Согласно представленным на стенде компании данным, производство "Ямала СПГ" в 2024 году превысило 21 миллион тонн.
"Ямал СПГ" - проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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