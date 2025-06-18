https://1prime.ru/20250618/spg-858604621.html

"Ямал СПГ" произвел более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа

"Ямал СПГ" произвел более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа - 18.06.2025, ПРАЙМ

"Ямал СПГ" произвел более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа

"Ямал СПГ" (крупнотоннажный проект "Новатэка") произвел в 2024 году более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа, следует из материалов, представленных на... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T09:56+0300

2025-06-18T09:56+0300

2025-06-18T09:56+0300

энергетика

газ

ямал спг

новатэк

total

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/91/841399133_212:0:2424:1244_1920x0_80_0_0_62c989664e1bdae238cc9f2ceb24e6b8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. "Ямал СПГ" (крупнотоннажный проект "Новатэка") произвел в 2024 году более 21 миллиона тонн сжиженного природного газа, следует из материалов, представленных на стенде компании на ПМЭФ. Компания не раскрывала данные по производству с 2022 года. Тогда на проекте был произведен практически 21 миллион тонн СПГ. Как отмечал глава "Новатэка" Леонид Михельсон, объем производства в 2023 году должен был быть меньше на 5% в связи с плановыми ремонтами. Согласно представленным на стенде компании данным, производство "Ямала СПГ" в 2024 году превысило 21 миллион тонн. "Ямал СПГ" - проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250612/egipet-858442929.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, ямал спг, новатэк, total