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В США назвали слова о возможном дефолте несбыточной мечтой

В США назвали слова о возможном дефолте несбыточной мечтой - 18.06.2025, ПРАЙМ

В США назвали слова о возможном дефолте несбыточной мечтой

Высказывания о возможном дефолте по своим долговым обязательствам в США являются провокацией и несбыточной мечтой недоброжелателей, заявил РИА Новости в... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T04:46+0300

2025-06-18T04:46+0300

2025-06-18T04:46+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Высказывания о возможном дефолте по своим долговым обязательствам в США являются провокацией и несбыточной мечтой недоброжелателей, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг. "Дефолт США я не рассматриваю как серьезный риск. Скорее, это провокация или несбыточная мечта его недоброжелателей", - сказал Остлинг, отметив, что полностью согласен с утверждением главы американского минфина Скотта Бессента, что США никогда не допустят дефолта по своим долговым обязательствам. Несмотря на все потрясения, в частности понижение Moody's рейтинга казначейских облигаций и негативную в связи с этим реакцию рынка, а также волнение на рынках из-за протекционистских мер Трампа, инфляция в США остается стабильной, добавил инвестор. "При всей своей эпатажности, и хотя его рейтинг не дотягивает до уровня (президента РФ Владимира) Путина, текущий рейтинг одобрения (президента США Дональда) Трампа - самый высокий за оба его срока. Торговый дефицит США в прошлом месяце достиг минимального уровня за десятилетия", - подчеркнул он. Остлинг указал, что негативно относится к текущему уровню бюджетного дефицита. Однако, по его мнению, утверждать, что при соотношении долга к ВВП в 120% США находятся на грани банкротства, - это чистая сенсационность. "Что касается контрмер - это предмет дебатов о "большом красивом законопроекте" и политической борьбы в Вашингтоне. Идет поиск баланса. Я прогнозирую, что президент получит свой законопроект - возможно, не такой "большой и красивый", как он надеется, но существенный закон будет принят. Безусловно, я и многие коллеги предпочли бы большую фискальную сдержанность - но мы могли бы целый день обсуждать угрозы для глобальной экономики, куда более серьезные, чем дефолт США", - заключил инвестор. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, москва, рф, скотт бессент, moody's, moody's, уралхим