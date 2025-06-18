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В США назвали слова о возможном дефолте несбыточной мечтой - 18.06.2025, ПРАЙМ
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В США назвали слова о возможном дефолте несбыточной мечтой
В США назвали слова о возможном дефолте несбыточной мечтой - 18.06.2025, ПРАЙМ
В США назвали слова о возможном дефолте несбыточной мечтой
Высказывания о возможном дефолте по своим долговым обязательствам в США являются провокацией и несбыточной мечтой недоброжелателей, заявил РИА Новости в... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T04:46+0300
2025-06-18T04:46+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Высказывания о возможном дефолте по своим долговым обязательствам в США являются провокацией и несбыточной мечтой недоброжелателей, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг. "Дефолт США я не рассматриваю как серьезный риск. Скорее, это провокация или несбыточная мечта его недоброжелателей", - сказал Остлинг, отметив, что полностью согласен с утверждением главы американского минфина Скотта Бессента, что США никогда не допустят дефолта по своим долговым обязательствам. Несмотря на все потрясения, в частности понижение Moody's рейтинга казначейских облигаций и негативную в связи с этим реакцию рынка, а также волнение на рынках из-за протекционистских мер Трампа, инфляция в США остается стабильной, добавил инвестор. "При всей своей эпатажности, и хотя его рейтинг не дотягивает до уровня (президента РФ Владимира) Путина, текущий рейтинг одобрения (президента США Дональда) Трампа - самый высокий за оба его срока. Торговый дефицит США в прошлом месяце достиг минимального уровня за десятилетия", - подчеркнул он. Остлинг указал, что негативно относится к текущему уровню бюджетного дефицита. Однако, по его мнению, утверждать, что при соотношении долга к ВВП в 120% США находятся на грани банкротства, - это чистая сенсационность. "Что касается контрмер - это предмет дебатов о "большом красивом законопроекте" и политической борьбы в Вашингтоне. Идет поиск баланса. Я прогнозирую, что президент получит свой законопроект - возможно, не такой "большой и красивый", как он надеется, но существенный закон будет принят. Безусловно, я и многие коллеги предпочли бы большую фискальную сдержанность - но мы могли бы целый день обсуждать угрозы для глобальной экономики, куда более серьезные, чем дефолт США", - заключил инвестор. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мировая экономика, сша, москва, рф, скотт бессент, moody's, moody's, уралхим
Мировая экономика, США, МОСКВА, РФ, Скотт Бессент, Moody's, Moody's, Уралхим
04:46 18.06.2025
 
В США назвали слова о возможном дефолте несбыточной мечтой

Сооснователь PSIMOS Остлинг назвал слова о возможном дефолте США несбыточной мечтой

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Высказывания о возможном дефолте по своим долговым обязательствам в США являются провокацией и несбыточной мечтой недоброжелателей, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг.
"Дефолт США я не рассматриваю как серьезный риск. Скорее, это провокация или несбыточная мечта его недоброжелателей", - сказал Остлинг, отметив, что полностью согласен с утверждением главы американского минфина Скотта Бессента, что США никогда не допустят дефолта по своим долговым обязательствам.
Несмотря на все потрясения, в частности понижение Moody's рейтинга казначейских облигаций и негативную в связи с этим реакцию рынка, а также волнение на рынках из-за протекционистских мер Трампа, инфляция в США остается стабильной, добавил инвестор.
"При всей своей эпатажности, и хотя его рейтинг не дотягивает до уровня (президента РФ Владимира) Путина, текущий рейтинг одобрения (президента США Дональда) Трампа - самый высокий за оба его срока. Торговый дефицит США в прошлом месяце достиг минимального уровня за десятилетия", - подчеркнул он.
Остлинг указал, что негативно относится к текущему уровню бюджетного дефицита. Однако, по его мнению, утверждать, что при соотношении долга к ВВП в 120% США находятся на грани банкротства, - это чистая сенсационность.
"Что касается контрмер - это предмет дебатов о "большом красивом законопроекте" и политической борьбы в Вашингтоне. Идет поиск баланса. Я прогнозирую, что президент получит свой законопроект - возможно, не такой "большой и красивый", как он надеется, но существенный закон будет принят. Безусловно, я и многие коллеги предпочли бы большую фискальную сдержанность - но мы могли бы целый день обсуждать угрозы для глобальной экономики, куда более серьезные, чем дефолт США", - заключил инвестор.
Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Мировая экономикаСШАМОСКВАРФСкотт БессентMoody'sMoody'sУралхим
 
 
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