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В США отложили рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России - 18.06.2025, ПРАЙМ
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В США отложили рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России
В США отложили рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России - 18.06.2025, ПРАЙМ
В США отложили рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России
Сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T05:47+0300
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной налоговой реформы республиканцев, сообщает издание Semafor. "Мы открыты для продвижения (законопроекта - ред.) и согласовываем сроки с администрацией", - привод издание слова лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна, который добавил, что санкции против России, "скорее всего, будут рассмотрены в июле". Ранее сенаторы разработали законопроект, который вводит санкции против ключевых российских чиновников и стратегических секторов экономики. Этот документ, внесенный республиканцем Линдси Грэмом (признан в РФ террористом) и демократом Ричардом Блюменталем, также предусматривает вторичные санкции в виде 500-процентных тарифов на импорт товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие энергоресурсы. Однако администрация президента США Дональда Трампа стремится смягчить законопроект, чтобы не осложнять диалог с Москвой. Как сообщает Wall Street Journal, Белый дом обращался в офис Грэма с просьбой внести изменения, которые дали бы президенту больше гибкости в принятии решений. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, сша, рф, москва, линдси грэм, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, МОСКВА, Линдси Грэм, Дональд Трамп
05:47 18.06.2025
 
В США отложили рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России

Semafor: сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России

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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной налоговой реформы республиканцев, сообщает издание Semafor.
"Мы открыты для продвижения (законопроекта - ред.) и согласовываем сроки с администрацией", - привод издание слова лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна, который добавил, что санкции против России, "скорее всего, будут рассмотрены в июле".
Ранее сенаторы разработали законопроект, который вводит санкции против ключевых российских чиновников и стратегических секторов экономики. Этот документ, внесенный республиканцем Линдси Грэмом (признан в РФ террористом) и демократом Ричардом Блюменталем, также предусматривает вторичные санкции в виде 500-процентных тарифов на импорт товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие энергоресурсы.
Однако администрация президента США Дональда Трампа стремится смягчить законопроект, чтобы не осложнять диалог с Москвой. Как сообщает Wall Street Journal, Белый дом обращался в офис Грэма с просьбой внести изменения, которые дали бы президенту больше гибкости в принятии решений.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАРФМОСКВАЛиндси ГрэмДональд Трамп
 
 
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