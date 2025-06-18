Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану - 18.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250618/ssha-858600481.html
Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану
Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану - 18.06.2025, ПРАЙМ
Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану
Советники главы Белого Дональда Трампа намеренно передают ему не всю информацию, чтобы подтолкнуть его к конфликту с Ираном. Такое мнение в эфире YouTube-канала | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:25+0300
2025-06-18T08:25+0300
политика
сша
иран
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Советники главы Белого Дональда Трампа намеренно передают ему не всю информацию, чтобы подтолкнуть его к конфликту с Ираном. Такое мнение в эфире YouTube-канала DeepDive выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Трампу сообщают (Советники — Прим. Ред), что Иран — это пустяк, что у него закончились ракеты или они почти закончились, и если они совсем закончатся, то он станет полностью уязвимым и беззащитным", — отметил Джонсон.По мнению эксперта, американский лидер не получает точные сведения о положении дел. По этой причине, он уверен в подавляющем техническом превосходстве США и Израиля над Ираном, которого на самом деле нет.Джонсон подчеркнул, что такой подход американской стороны привел к серьезной недооценке Ирана, что может стоить США победы в возможном противостоянии.Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.
https://1prime.ru/20250617/mid-858592026.html
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, израиль
Политика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
08:25 18.06.2025
 
Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану

Аналитик Джонсон: советники Трампа обманом подталкивают его к войне с Ираном

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Советники главы Белого Дональда Трампа намеренно передают ему не всю информацию, чтобы подтолкнуть его к конфликту с Ираном. Такое мнение в эфире YouTube-канала DeepDive выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Трампу сообщают (Советники — Прим. Ред), что Иран — это пустяк, что у него закончились ракеты или они почти закончились, и если они совсем закончатся, то он станет полностью уязвимым и беззащитным", — отметил Джонсон.
По мнению эксперта, американский лидер не получает точные сведения о положении дел. По этой причине, он уверен в подавляющем техническом превосходстве США и Израиля над Ираном, которого на самом деле нет.
Джонсон подчеркнул, что такой подход американской стороны привел к серьезной недооценке Ирана, что может стоить США победы в возможном противостоянии.
Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Россия призвала Израиль прекратить атаковать ядерные объекты Ирана
Вчера, 21:46
 
ПолитикаСШАИРАНИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала