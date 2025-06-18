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Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану
Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану - 18.06.2025, ПРАЙМ
Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану
Советники главы Белого Дональда Трампа намеренно передают ему не всю информацию, чтобы подтолкнуть его к конфликту с Ираном. Такое мнение в эфире YouTube-канала | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:25+0300
2025-06-18T08:25+0300
2025-06-18T08:25+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Советники главы Белого Дональда Трампа намеренно передают ему не всю информацию, чтобы подтолкнуть его к конфликту с Ираном. Такое мнение в эфире YouTube-канала DeepDive выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Трампу сообщают (Советники — Прим. Ред), что Иран — это пустяк, что у него закончились ракеты или они почти закончились, и если они совсем закончатся, то он станет полностью уязвимым и беззащитным", — отметил Джонсон.По мнению эксперта, американский лидер не получает точные сведения о положении дел. По этой причине, он уверен в подавляющем техническом превосходстве США и Израиля над Ираном, которого на самом деле нет.Джонсон подчеркнул, что такой подход американской стороны привел к серьезной недооценке Ирана, что может стоить США победы в возможном противостоянии.Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.
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сша, иран, израиль
Политика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану
Аналитик Джонсон: советники Трампа обманом подталкивают его к войне с Ираном
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
Советники главы Белого Дональда Трампа намеренно передают ему не всю информацию, чтобы подтолкнуть его к конфликту с Ираном. Такое мнение в эфире YouTube-канала
DeepDive выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Трампу сообщают (Советники — Прим. Ред), что Иран — это пустяк, что у него закончились ракеты или они почти закончились, и если они совсем закончатся, то он станет полностью уязвимым и беззащитным", — отметил Джонсон.
По мнению эксперта, американский лидер не получает точные сведения о положении дел. По этой причине, он уверен в подавляющем техническом превосходстве США и Израиля над Ираном, которого на самом деле нет.
Джонсон подчеркнул, что такой подход американской стороны привел к серьезной недооценке Ирана, что может стоить США победы в возможном противостоянии.
Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.
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