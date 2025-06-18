https://1prime.ru/20250618/ssha-858600481.html

Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану

Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану - 18.06.2025, ПРАЙМ

Экс-аналитик ЦРУ забил тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану

Советники главы Белого Дональда Трампа намеренно передают ему не всю информацию, чтобы подтолкнуть его к конфликту с Ираном. Такое мнение в эфире YouTube-канала | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T08:25+0300

2025-06-18T08:25+0300

2025-06-18T08:25+0300

политика

сша

иран

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Советники главы Белого Дональда Трампа намеренно передают ему не всю информацию, чтобы подтолкнуть его к конфликту с Ираном. Такое мнение в эфире YouTube-канала DeepDive выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Трампу сообщают (Советники — Прим. Ред), что Иран — это пустяк, что у него закончились ракеты или они почти закончились, и если они совсем закончатся, то он станет полностью уязвимым и беззащитным", — отметил Джонсон.По мнению эксперта, американский лидер не получает точные сведения о положении дел. По этой причине, он уверен в подавляющем техническом превосходстве США и Израиля над Ираном, которого на самом деле нет.Джонсон подчеркнул, что такой подход американской стороны привел к серьезной недооценке Ирана, что может стоить США победы в возможном противостоянии.Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.

https://1prime.ru/20250617/mid-858592026.html

сша

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, израиль