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В США ответили на вопрос о возвращении на российский рынок

В США ответили на вопрос о возвращении на российский рынок - 18.06.2025, ПРАЙМ

В США ответили на вопрос о возвращении на российский рынок

США мало волнует денежно-кредитная политика Банка России, гораздо больше беспокоит вопрос, смогут ли они когда-нибудь вернуться на российский рынок, заявил РИА... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T08:31+0300

2025-06-18T08:31+0300

2025-06-18T08:31+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. США мало волнует денежно-кредитная политика Банка России, гораздо больше беспокоит вопрос, смогут ли они когда-нибудь вернуться на российский рынок, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "По моему мнению, американских инвесторов вообще мало волнует жесткая монетарная политика ЦБ. Их гораздо больше беспокоит вопрос, смогут ли они когда-нибудь вернуться сюда", - ответил Остлинг на вопрос, будут ли американцы учитывать политику ЦБ РФ, в частности ключевую ставку в 20%. По мнению инвестора, если бы удалось решить базовые проблемы возвращения, в частности перемирие на Украине и смягчение санкций, то у России появилась бы "надежда на постепенную нормализацию ключевой ставки ЦБ". "Нормализация отношений позволила бы обеим сторонам со временем пересмотреть многие аспекты политики. Именно в этом заключался бы главный выигрыш России от нормализации", - заключил он. Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее Остлинг был в совете директоров, в частности, "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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финансы, банки, сша