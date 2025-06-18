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Компания из ФРГ начнет поставлять сталь оборонным предприятиям - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Компания из ФРГ начнет поставлять сталь оборонным предприятиям
Компания из ФРГ начнет поставлять сталь оборонным предприятиям - 18.06.2025, ПРАЙМ
Компания из ФРГ начнет поставлять сталь оборонным предприятиям
Немецкая сталелитейная компания Salzgitter "в ближайшие недели" начнет поставлять сталь оборонным предприятиям после одобрения заявки на военную сертификацию,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:28+0300
2025-06-18T10:28+0300
промышленность
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германия
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Немецкая сталелитейная компания Salzgitter "в ближайшие недели" начнет поставлять сталь оборонным предприятиям после одобрения заявки на военную сертификацию, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу оборонной целевой группы компании Томаса Мёльманна. Как указывает агентство, Salzgitter пока не поставляет свою продукцию оборонному сектору. "Salzgitter изначально подал заявку на получение военной сертификации для поставок аварийно-спасательным службам..., но теперь будет стремиться заключать контракты с производителями оборонной продукции. Поставки начнутся после одобрения заявки, возможно, в ближайшие недели", - говорится в сообщении. По мнению Мёльманна, поставки стали оборонным предприятиям восстановят статус сталелитейщиков как "системно значимых игроков" в Германии. При этом председатель Федерации немецкой промышленности по безопасности и обороне Ганс Кристоф Ацподиен заявил, что ФРГ должна рассмотреть возможность приобретения соответствующих гарантий с учетом того, что производство толстолистовой стали по-прежнему слишком дорого обходится некоторым сталелитейным компаниям.
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промышленность, бизнес, германия
Промышленность, Бизнес, ГЕРМАНИЯ
10:28 18.06.2025
 
Компания из ФРГ начнет поставлять сталь оборонным предприятиям

Bloomberg: немецкая Salzgitter начнет поставлять сталь оборонным предприятиям

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Немецкая сталелитейная компания Salzgitter "в ближайшие недели" начнет поставлять сталь оборонным предприятиям после одобрения заявки на военную сертификацию, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу оборонной целевой группы компании Томаса Мёльманна.
Как указывает агентство, Salzgitter пока не поставляет свою продукцию оборонному сектору.
"Salzgitter изначально подал заявку на получение военной сертификации для поставок аварийно-спасательным службам..., но теперь будет стремиться заключать контракты с производителями оборонной продукции. Поставки начнутся после одобрения заявки, возможно, в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
По мнению Мёльманна, поставки стали оборонным предприятиям восстановят статус сталелитейщиков как "системно значимых игроков" в Германии.
При этом председатель Федерации немецкой промышленности по безопасности и обороне Ганс Кристоф Ацподиен заявил, что ФРГ должна рассмотреть возможность приобретения соответствующих гарантий с учетом того, что производство толстолистовой стали по-прежнему слишком дорого обходится некоторым сталелитейным компаниям.
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