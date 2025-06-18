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Группа турецкой молодежи сорвала мероприятие НАТО в Стамбуле

Группа турецкой молодежи сорвала мероприятие НАТО в Стамбуле - 18.06.2025, ПРАЙМ

Группа турецкой молодежи сорвала мероприятие НАТО в Стамбуле

Группа турецкой молодежи сорвала мероприятие НАТО по карьерному росту в Университете Богазичи в Стамбуле, представители военного альянса были вынуждены покинуть | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:05+0300

2025-06-18T14:05+0300

2025-06-18T14:05+0300

политика

нато

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стамбул

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АНКАРА, 18 июн - ПРАЙМ. Группа турецкой молодежи сорвала мероприятие НАТО по карьерному росту в Университете Богазичи в Стамбуле, представители военного альянса были вынуждены покинуть зал, сообщила газета Aydınlık. "Члены Союза молодежи Турции (TGB) устроили холодный душ представителям НАТО, которые пришли в университет по приглашению Центра карьеры Университета Богазичи. Представители НАТО, которые хотели провести конференцию в зале Özgen Aras, столкнулись с протестом со стороны членов TGB. Как только представители НАТО начали выступать, группа молодежи помешала им, скандируя лозунги "НАТО, вон из Турции, янки домой, молодежь Ататюрка на службе!"", - пишет издание. "После протеста членов TGB представители НАТО были вынуждены покинуть университет", - добавила газета.

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нато, турция, стамбул