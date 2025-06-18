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"Русский Стандарт" оценил траты россиян на здоровье

"Русский Стандарт" оценил траты россиян на здоровье - 18.06.2025, ПРАЙМ

"Русский Стандарт" оценил траты россиян на здоровье

Траты россиян на здоровье с января по май практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - средний чек составил 1,888 тысячи... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T07:30+0300

2025-06-18T07:30+0300

2025-06-18T07:30+0300

финансы

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Траты россиян на здоровье с января по май практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - средний чек составил 1,888 тысячи рублей, при этом платежи за услуги дантистов и ортодонтов, которые входят в число самых популярных расходов, даже немного снизились и составили в среднем 9,297 тысячи рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "Как показала статистика банка, средний чек в категории "здоровье" у россиян по картам в текущем году остался практически неизменным. С января по май он составил 1 888 рублей, тогда в аналогичном периоде 2024 года был 1 880 рублей… Платные услуги дантистов и ортодонтов – на четвертой строчке самых популярных категорий трат на здоровье. В текущем году общий средний чек по картам банка здесь немного снизился – до 9 297 рублей с 9 308 рублей в 2024 году", - выяснили аналитики. Платежи в аптеках традиционно лидируют. По данным банка, средний чек на лекарства у россиян в текущем году вырос до 964 рублей с 901 рубля годом ранее. На втором месте в зависимости от числа платежей по картам в категории "здоровье" идут платные услуги профильных практикующих врачей. Средняя сумма платежа здесь выросла до 6 996 рублей с 6 077 рублей годом ранее. Далее в рейтинге трат на здоровье – платные услуги медицинских учреждений и лабораторий. Средний чек платежа по картам здесь увеличился до 5 956 рублей с 5 354 рублей в 2024 году. А замыкает рейтинг – оптика, средний чек на нее вырос до 6 751 рубля с 5 689 рублей в 2024 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, бизнес, общество