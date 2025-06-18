https://1prime.ru/20250618/stavka-858631349.html

Глава РФПИ оценил необходимость снижения ключевой ставки Банка России

Глава РФПИ оценил необходимость снижения ключевой ставки Банка России - 18.06.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ оценил необходимость снижения ключевой ставки Банка России

Политика ЦБ РФ на более реалистичную ставку крайне важна для роста инвестиций и продолжения траектории роста российской экономики; более низкая ключевая ставка... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T18:23+0300

2025-06-18T18:23+0300

2025-06-18T18:29+0300

экономика

кирилл дмитриев

ключевая ставка

банк россии

рост

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Политика ЦБ РФ на более реалистичную ставку крайне важна для роста инвестиций и продолжения траектории роста российской экономики; более низкая ключевая ставка поможет нарастить инвестиции, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Политика Центрального банка на более реалистичную ставку - это, безусловно, крайне важно для увеличения инвестиций, для продолжения траектории роста российской экономики. Поэтому здесь, безусловно, ставка играет важную роль. И более низкая ставка будет способствовать более масштабным инвестициям. Поэтому инвестиции также важный фактор продолжения роста российской экономики", - сказал он.ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/stavka-858618533.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кирилл дмитриев, ключевая ставка, банк россии, рост