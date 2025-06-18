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Глава РФПИ оценил необходимость снижения ключевой ставки Банка России - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/stavka-858631349.html
Глава РФПИ оценил необходимость снижения ключевой ставки Банка России
Глава РФПИ оценил необходимость снижения ключевой ставки Банка России - 18.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ оценил необходимость снижения ключевой ставки Банка России
Политика ЦБ РФ на более реалистичную ставку крайне важна для роста инвестиций и продолжения траектории роста российской экономики; более низкая ключевая ставка... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T18:23+0300
2025-06-18T18:29+0300
экономика
кирилл дмитриев
ключевая ставка
банк россии
рост
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Политика ЦБ РФ на более реалистичную ставку крайне важна для роста инвестиций и продолжения траектории роста российской экономики; более низкая ключевая ставка поможет нарастить инвестиции, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Политика Центрального банка на более реалистичную ставку - это, безусловно, крайне важно для увеличения инвестиций, для продолжения траектории роста российской экономики. Поэтому здесь, безусловно, ставка играет важную роль. И более низкая ставка будет способствовать более масштабным инвестициям. Поэтому инвестиции также важный фактор продолжения роста российской экономики", - сказал он.ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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кирилл дмитриев, ключевая ставка, банк россии, рост
Экономика, Кирилл Дмитриев, ключевая ставка, Банк России, рост
18:23 18.06.2025 (обновлено: 18:29 18.06.2025)
 
Глава РФПИ оценил необходимость снижения ключевой ставки Банка России

Дмитриев: более низкая ставка ЦБ важна для продолжения роста экономики России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Политика ЦБ РФ на более реалистичную ставку крайне важна для роста инвестиций и продолжения траектории роста российской экономики; более низкая ключевая ставка поможет нарастить инвестиции, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Политика Центрального банка на более реалистичную ставку - это, безусловно, крайне важно для увеличения инвестиций, для продолжения траектории роста российской экономики. Поэтому здесь, безусловно, ставка играет важную роль. И более низкая ставка будет способствовать более масштабным инвестициям. Поэтому инвестиции также важный фактор продолжения роста российской экономики", - сказал он.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
ГД отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку
13:43
 
ЭкономикаКирилл Дмитриевключевая ставкаБанк Россиирост
 
 
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