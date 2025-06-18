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Суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей
Суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей - 18.06.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:22+0300
2025-06-18T10:22+0300
технологии
общество
москва
apple
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. На прошлой неделе этот же суд оштрафовал компанию по двум протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в совокупности на 6 миллионов рублей. В конце мая суд назначил три штрафа на 7,5 миллионов рублей по той же части 3 статьи 6.21 КоАП РФ.
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технологии, общество , москва, apple
Технологии, Общество , МОСКВА, Apple
10:22 18.06.2025
 
Суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей

Суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
На прошлой неделе этот же суд оштрафовал компанию по двум протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в совокупности на 6 миллионов рублей. В конце мая суд назначил три штрафа на 7,5 миллионов рублей по той же части 3 статьи 6.21 КоАП РФ.
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ТехнологииОбществоМОСКВАApple
 
 
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