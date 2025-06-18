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Техас прекратил финансировать строительство стены между США и Мексикой

Техас прекратил финансировать строительство стены между США и Мексикой - 18.06.2025, ПРАЙМ

Техас прекратил финансировать строительство стены между США и Мексикой

Американский штат Техас прекратил финансировать строительство стены на границе США и Мексики в рамках нового бюджета, из всей стены было завершено только 8%,... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T15:41+0300

2025-06-18T15:41+0300

2025-06-18T15:41+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Американский штат Техас прекратил финансировать строительство стены на границе США и Мексики в рамках нового бюджета, из всей стены было завершено только 8%, сообщает портал Texas Tribune. Стена, призванная перекрыть границу с Мексикой и остановить потоки нелегальных мигрантов, была любимым детищем республиканца Дональда Трампа в первый срок его президентства с 2017 по 2021 год, но все еще остается недостроенной, в частности - из-за противодействия демократов. "Спустя четыре года после того, как губернатор Грег Эбботт объявил, что Техас станет первым штатом, который построит собственную стену на границе, законодатели тихо прекратили финансирование проекта, оставив только отдельные участки, покрывающие небольшую часть границы", - говорится в публикации. Отмечается, что из примерно 1295 километров территории, выделенной штатом для строительства стены, объект завершен только на 8% , что на сегодняшний день обошлось налогоплательщикам более чем в три миллиарда долларов. Портал добавил со ссылкой на заявление пресс-секретаря губернатора Эндрю Махалериса, что работа администрации президента США Дональда Трампа по обеспечению безопасности южной границы позволила штату "скорректировать свои усилия" в контексте вопроса границы. При этом Махалерис не сослался на остановку финансирования стены напрямую. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

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бизнес, техас, сша, мексика, дональд трамп