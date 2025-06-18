https://1prime.ru/20250618/times-858623795.html
СМИ назвали условие проведения саммита НАТО
СМИ назвали условие проведения саммита НАТО - 18.06.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали условие проведения саммита НАТО
Предстоящий саммит НАТО будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа, сообщает газета Times со ссылкой на... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T15:24+0300
2025-06-18T15:24+0300
2025-06-18T15:24+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Предстоящий саммит НАТО будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа, сообщает газета Times со ссылкой на неназванного дипломата. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. "Речь идет о том, чтобы саммит был... коротким и по делу. Трамп может быть нетерпеливым, и он сам говорил, что у него ограниченная концентрация внимания. Чем короче, тем лучше", - отметил дипломат, обсуждая организацию саммита. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечается, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским. Его участие в саммите будет ограниченным именно из этих соображений, пишет издание.
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общество , сша, гаага, дональд трамп, нато
Политика, Общество , США, Гаага, Дональд Трамп, НАТО
СМИ назвали условие проведения саммита НАТО
Times: саммит НАТО проведут с учетом ограниченной концентрации внимания Трампа
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Предстоящий саммит НАТО будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа, сообщает газета Times со ссылкой на неназванного дипломата.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге.
"Речь идет о том, чтобы саммит был... коротким и по делу. Трамп может быть нетерпеливым, и он сам говорил, что у него ограниченная концентрация внимания. Чем короче, тем лучше", - отметил дипломат, обсуждая организацию саммита.
По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечается, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским. Его участие в саммите будет ограниченным именно из этих соображений, пишет издание.
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