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Торговля России и ЕС в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро

Торговля России и ЕС в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро - 18.06.2025, ПРАЙМ

Торговля России и ЕС в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро

Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже 5 миллиардов евро, став минимальной с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T06:47+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже 5 миллиардов евро, став минимальной с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, российский экспорт снизился в середине весны до 2,15 миллиарда евро с 2,6 миллиарда месяцем ранее. В то же время поставки европейской продукции в Россию сократились на 7%, составив 2,6 миллиарда евро. В результате объем торговли России и ЕС в апреле составил минимальные с сентября 1999 года 4,7 миллиарда евро, что на 11% меньше показателя месяцем ранее. Последний раз она снижалась ниже 5 миллиардов евро в июне 2024 года. Основным торговым партнером России среди стран ЕС остается Германия, хотя товарооборот за апрель сократился на 13%, составив 684,5 миллиона евро. В то же время торговля с Венгрией выросла - на 16%, до 551,5 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Италия, объем торговых отношений с которой уменьшился на 4% в апреле и составил 436,9 миллиона евро.

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мировая экономика, москва, германия, венгрия, ес, евростат