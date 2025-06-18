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Торговля России и ЕС в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро
Торговля России и ЕС в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро - 18.06.2025, ПРАЙМ
Торговля России и ЕС в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро
Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже 5 миллиардов евро, став минимальной с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. | 18.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже 5 миллиардов евро, став минимальной с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, российский экспорт снизился в середине весны до 2,15 миллиарда евро с 2,6 миллиарда месяцем ранее. В то же время поставки европейской продукции в Россию сократились на 7%, составив 2,6 миллиарда евро. В результате объем торговли России и ЕС в апреле составил минимальные с сентября 1999 года 4,7 миллиарда евро, что на 11% меньше показателя месяцем ранее. Последний раз она снижалась ниже 5 миллиардов евро в июне 2024 года. Основным торговым партнером России среди стран ЕС остается Германия, хотя товарооборот за апрель сократился на 13%, составив 684,5 миллиона евро. В то же время торговля с Венгрией выросла - на 16%, до 551,5 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Италия, объем торговых отношений с которой уменьшился на 4% в апреле и составил 436,9 миллиона евро.
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Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС, Евростат
Торговля России и ЕС в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро
Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже 5 миллиардов евро, став минимальной с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, российский экспорт снизился в середине весны до 2,15 миллиарда евро с 2,6 миллиарда месяцем ранее. В то же время поставки европейской продукции в Россию сократились на 7%, составив 2,6 миллиарда евро.
В результате объем торговли России и ЕС в апреле составил минимальные с сентября 1999 года 4,7 миллиарда евро, что на 11% меньше показателя месяцем ранее. Последний раз она снижалась ниже 5 миллиардов евро в июне 2024 года.
Основным торговым партнером России среди стран ЕС остается Германия, хотя товарооборот за апрель сократился на 13%, составив 684,5 миллиона евро. В то же время торговля с Венгрией выросла - на 16%, до 551,5 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Италия, объем торговых отношений с которой уменьшился на 4% в апреле и составил 436,9 миллиона евро.
Эксперт спрогнозировал сокращение объема торговли между США и Китаем