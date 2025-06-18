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Объем взаимной торговли России и Таиланда достиг 1,8 миллиарда долларов
Объем взаимной торговли России и Таиланда достиг 1,8 миллиарда долларов - 18.06.2025, ПРАЙМ
Объем взаимной торговли России и Таиланда достиг 1,8 миллиарда долларов
Объем взаимной торговли России и Таиланда по итогам 2024 года достиг 1,8 миллиарда долларов, и есть потенциал к росту, заявил представитель... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:41+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Таиланда по итогам 2024 года достиг 1,8 миллиарда долларов, и есть потенциал к росту, заявил представитель Российско-Таиландского делового совета Станислав Сагитов, выступая на ПМЭФ. "Наш объем взаимной торговли составляет 1,8 миллиарда долларов. Это ничего вообще по факту", - заявил Сагитов. Он пояснил, что есть примеры других стран Юго-Восточной Азии, объем торговли с которыми гораздо выше. "На самом деле мы видим очень существенный потенциал к росту", - добавил Сагитов, говоря об объеме торговли двух стран. Его дополнил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он отметил что товарооборот двух стран не достаточно масштабный, и надо ставить более амбициозные цели. При этом Россия "как один из ведущих мировых экспортеров энергоресурсов" готова поставлять сжиженный газ, природный газ. "Я знаю, что соответствующие диалоги ведутся", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ТАИЛАНД, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Чекунков
Объем взаимной торговли России и Таиланда достиг 1,8 миллиарда долларов
Сагитов: объем взаимной торговли России и Таиланда достиг $1,8 миллиарда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Таиланда по итогам 2024 года достиг 1,8 миллиарда долларов, и есть потенциал к росту, заявил представитель Российско-Таиландского делового совета Станислав Сагитов, выступая на ПМЭФ.
"Наш объем взаимной торговли составляет 1,8 миллиарда долларов. Это ничего вообще по факту", - заявил Сагитов. Он пояснил, что есть примеры других стран Юго-Восточной Азии, объем торговли с которыми гораздо выше.
"На самом деле мы видим очень существенный потенциал к росту", - добавил Сагитов, говоря об объеме торговли двух стран.
Его дополнил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он отметил что товарооборот двух стран не достаточно масштабный, и надо ставить более амбициозные цели. При этом Россия "как один из ведущих мировых экспортеров энергоресурсов" готова поставлять сжиженный газ, природный газ. "Я знаю, что соответствующие диалоги ведутся", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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