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Оверчук отметил рост товарооборота России с другими странами

Оверчук отметил рост товарооборота России с другими странами - 18.06.2025, ПРАЙМ

Оверчук отметил рост товарооборота России с другими странами

Товарооборот России с другими странами СНГ за пять лет увеличился почти в полтора раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:39+0300

2025-06-18T12:39+0300

2025-06-18T12:39+0300

экономика

россия

бизнес

москва

алексей оверчук

снг

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России с другими странами СНГ за пять лет увеличился почти в полтора раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Если сравнить 2019 год... с прошлым 2024 годом, то у нас с государствами СНГ взаимная торговля выросла на 48%", - заявил Оверчук, выступая на совместном заседании комитетов госдумы по делам СНГ, по культуре, по просвещению, по защите семьи, по развитию гражданского общества. При этом последние пять лет были достаточно сложными в экономическом отношении, отметил Оверчук. Он добавил, что росту взаимной торговли способствует то, что страны СНГ составляют единое цивилизационное пространство, их объединяет общность культуры.

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