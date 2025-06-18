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Оверчук отметил рост товарооборота России с другими странами
Оверчук отметил рост товарооборота России с другими странами - 18.06.2025, ПРАЙМ
Оверчук отметил рост товарооборота России с другими странами
Товарооборот России с другими странами СНГ за пять лет увеличился почти в полтора раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:39+0300
2025-06-18T12:39+0300
2025-06-18T12:39+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России с другими странами СНГ за пять лет увеличился почти в полтора раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Если сравнить 2019 год... с прошлым 2024 годом, то у нас с государствами СНГ взаимная торговля выросла на 48%", - заявил Оверчук, выступая на совместном заседании комитетов госдумы по делам СНГ, по культуре, по просвещению, по защите семьи, по развитию гражданского общества. При этом последние пять лет были достаточно сложными в экономическом отношении, отметил Оверчук. Он добавил, что росту взаимной торговли способствует то, что страны СНГ составляют единое цивилизационное пространство, их объединяет общность культуры.
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россия, бизнес, москва, алексей оверчук, снг
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Алексей Оверчук, СНГ
Оверчук отметил рост товарооборота России с другими странами
Вице-премьер Оверчук: товарооборот России с СНГ за пять лет вырос почти в полтора раза
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России с другими странами СНГ за пять лет увеличился почти в полтора раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Если сравнить 2019 год... с прошлым 2024 годом, то у нас с государствами СНГ взаимная торговля выросла на 48%", - заявил Оверчук, выступая на совместном заседании комитетов госдумы по делам СНГ, по культуре, по просвещению, по защите семьи, по развитию гражданского общества.
При этом последние пять лет были достаточно сложными в экономическом отношении, отметил Оверчук. Он добавил, что росту взаимной торговли способствует то, что страны СНГ составляют единое цивилизационное пространство, их объединяет общность культуры.
Товарооборот России и Индонезии вырос почти на 40%