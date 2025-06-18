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Трамп отложил на 90 дней введение в действие закона о TikTok

Трамп отложил на 90 дней введение в действие закона о TikTok - 18.06.2025, ПРАЙМ

Трамп отложил на 90 дней введение в действие закона о TikTok

Президент США Дональд Трамп снова отложил на 90 дней введение в действие закона, который был принят обеими партиями и который фактически запрещал использование... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T03:16+0300

2025-06-18T03:16+0300

2025-06-18T03:16+0300

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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова отложил на 90 дней введение в действие закона, который был принят обеими партиями и который фактически запрещал использование TikTok на территории США, сообщил Белый дом. "Как неоднократно подчеркивал президент Трамп, он не стремится к блокировке TikTok. Продление будет действовать в течение 90 дней, в течение которых администрация будет стремиться заключить сделку, чтобы американцы могли продолжать пользоваться TikTok, будучи уверенными, что их данные в безопасности", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, распространенном американскими СМИ. Ранее в этом месяце Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели 90-минутную беседу, которая, по словам американского лидера, была "почти полностью посвящена вопросам торговли". Вопрос блокировки TikTok на территории США не поднимался. В начале апреля, когда Трамп объявил о последнем продлении, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы. В прошлом году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать или прекратить свою деятельность в TikTok на территории США до 19 января этого года.

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технологии, мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, bytedance, tiktok