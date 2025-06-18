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"Похож на Джо Байдена": в Британии пришли в ужас от поведения Трампа - 18.06.2025, ПРАЙМ
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"Похож на Джо Байдена": в Британии пришли в ужас от поведения Трампа
"Похож на Джо Байдена": в Британии пришли в ужас от поведения Трампа - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Похож на Джо Байдена": в Британии пришли в ужас от поведения Трампа
Глава Белого дома Дональд Трамп постепенно превращается в бывшего президента США Джо Байдена из-за желания втянуть США в очередной военный конфликт. Таким... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:12+0300
2025-06-18T08:12+0300
политика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп постепенно превращается в бывшего президента США Джо Байдена из-за желания втянуть США в очередной военный конфликт. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй."Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена", — заметил он.Галлоуэй также подчеркнул, что американский лидер верит заявлениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху без каких-либо подтверждений, игнорируя общественное мнением.Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
08:12 18.06.2025
 
"Похож на Джо Байдена": в Британии пришли в ужас от поведения Трампа

Политик Галлоуэй: Трамп превращается в Байдена, втягивая США в войну

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию
Президент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп постепенно превращается в бывшего президента США Джо Байдена из-за желания втянуть США в очередной военный конфликт. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.
"Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена", — заметил он.
Галлоуэй также подчеркнул, что американский лидер верит заявлениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху без каких-либо подтверждений, игнорируя общественное мнением.
Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.
%Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Госдеп не исключил отмену визита Трампа на саммит НАТО в Гааге
Вчера, 23:16
 
ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
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