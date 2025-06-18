https://1prime.ru/20250618/tramp-858600043.html

"Похож на Джо Байдена": в Британии пришли в ужас от поведения Трампа

"Похож на Джо Байдена": в Британии пришли в ужас от поведения Трампа - 18.06.2025, ПРАЙМ

"Похож на Джо Байдена": в Британии пришли в ужас от поведения Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп постепенно превращается в бывшего президента США Джо Байдена из-за желания втянуть США в очередной военный конфликт. Таким... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T08:12+0300

2025-06-18T08:12+0300

2025-06-18T08:12+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп постепенно превращается в бывшего президента США Джо Байдена из-за желания втянуть США в очередной военный конфликт. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй."Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена", — заметил он.Галлоуэй также подчеркнул, что американский лидер верит заявлениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху без каких-либо подтверждений, игнорируя общественное мнением.Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.

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сша, дональд трамп