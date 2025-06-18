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Трамп снова призвал Иран "сдаться безусловно"
Трамп снова призвал Иран "сдаться безусловно" - 18.06.2025, ПРАЙМ
Трамп снова призвал Иран "сдаться безусловно"
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого". | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T17:33+0300
2025-06-18T17:33+0300
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого". "Ничто не закончено, пока не закончено. Война очень сложная вещь. Много плохого может произойти, много поворотов", - заявил Трамп журналистам на мероприятии возле Белого дома. Президент США призвал Тегеран "сдаться безусловно". "Тогда мы взорвем все ядерные штуки, они повсюду там", - сказал Трамп, не раскрывая подробностей и не давая уточнений. По его словам, у Ирана якобы есть "дурные намерения". "На протяжении 40 лет они говорили: смерть Америке, смерть Израилю, всем, кто им не нравится. Они школьные хулиганы, но теперь уже нет", - сказал Трамп.
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сша, дональд трамп, ближний восток, иран
Политика, США, Дональд Трамп, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН
Трамп снова призвал Иран "сдаться безусловно"
Трамп заявил, что на Ближнем Востоке случится "много плохого" если Иран не сдастся
ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого".
"Ничто не закончено, пока не закончено. Война очень сложная вещь. Много плохого может произойти, много поворотов", - заявил Трамп журналистам на мероприятии возле Белого дома.
Президент США призвал Тегеран "сдаться безусловно".
"Тогда мы взорвем все ядерные штуки, они повсюду там", - сказал Трамп, не раскрывая подробностей и не давая уточнений.
По его словам, у Ирана якобы есть "дурные намерения".
"На протяжении 40 лет они говорили: смерть Америке, смерть Израилю, всем, кто им не нравится. Они школьные хулиганы, но теперь уже нет", - сказал Трамп.
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