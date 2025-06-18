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Трамп снова призвал Иран "сдаться безусловно"

Трамп снова призвал Иран "сдаться безусловно" - 18.06.2025, ПРАЙМ

Трамп снова призвал Иран "сдаться безусловно"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого". | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T17:33+0300

2025-06-18T17:33+0300

2025-06-18T17:33+0300

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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого". "Ничто не закончено, пока не закончено. Война очень сложная вещь. Много плохого может произойти, много поворотов", - заявил Трамп журналистам на мероприятии возле Белого дома. Президент США призвал Тегеран "сдаться безусловно". "Тогда мы взорвем все ядерные штуки, они повсюду там", - сказал Трамп, не раскрывая подробностей и не давая уточнений. По его словам, у Ирана якобы есть "дурные намерения". "На протяжении 40 лет они говорили: смерть Америке, смерть Израилю, всем, кто им не нравится. Они школьные хулиганы, но теперь уже нет", - сказал Трамп.

https://1prime.ru/20250618/knaysl-858615821.html

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сша, дональд трамп, ближний восток, иран