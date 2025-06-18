https://1prime.ru/20250618/tramp-858633609.html

Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным

Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным - 18.06.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным

Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T20:03+0300

2025-06-18T20:03+0300

2025-06-18T22:21+0300

политика

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

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СТРЕЛЬНА, 18 июн - ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В среду Трамп заявил журналистам в Белом Доме, что "вчера" у него состоялся разговор с Путиным. "Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - заявил Песков.

https://1prime.ru/20250617/peskov-858573952.html

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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп