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Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным
Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным - 18.06.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным
Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T20:03+0300
2025-06-18T20:03+0300
2025-06-18T22:21+0300
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В среду Трамп заявил журналистам в Белом Доме, что "вчера" у него состоялся разговор с Путиным. "Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - заявил Песков.
https://1prime.ru/20250617/peskov-858573952.html
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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным
Песков: заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным - образное
СТРЕЛЬНА, 18 июн - ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В среду Трамп заявил журналистам в Белом Доме, что "вчера" у него состоялся разговор с Путиным.
"Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - заявил Песков.
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной