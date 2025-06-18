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Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным
Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным - 18.06.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным
Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T20:03+0300
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политика
дмитрий песков
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В среду Трамп заявил журналистам в Белом Доме, что "вчера" у него состоялся разговор с Путиным. "Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - заявил Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
20:03 18.06.2025 (обновлено: 22:21 18.06.2025)
 
Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным

Песков: заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным - образное

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В среду Трамп заявил журналистам в Белом Доме, что "вчера" у него состоялся разговор с Путиным.
"Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - заявил Песков.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной
Вчера, 13:31
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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