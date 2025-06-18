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"Трансмашхолдинг" заявил, что не пустит Alstom обратно в капитал компании

"Трансмашхолдинг" заявил, что не пустит Alstom обратно в капитал компании - 18.06.2025, ПРАЙМ

"Трансмашхолдинг" заявил, что не пустит Alstom обратно в капитал компании

Французский концерн Alstom продал 20% "Трансмашхоллинга" (ТМХ) российским акционерам без опциона на обратный выкуп, иностранную компанию в случае ее возвращения | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T22:52+0300

2025-06-18T22:52+0300

2025-06-18T22:53+0300

экономика

трансмашхолдинг

alstom

акционеры

капитал

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Французский концерн Alstom продал 20% "Трансмашхоллинга" (ТМХ) российским акционерам без опциона на обратный выкуп, иностранную компанию в случае ее возвращения в Россию не пустят в уставный капитал компании, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ТМХ Кирилл Липа. "Нет", - ответил Липа в рамках ПМЭФ на вопрос, продавал ли Alstom пакет в ТМХ с опционом на обратный выкуп. Пускать французскую компанию в акционеры ТМХ в случае её желания вернуться российские акционеры также не планируют. "Нет, потому что нет никакого инсентива (incentive - мотивация - ред.) это делать", - сказал Липа на вопрос, пустят ли российские акционеры "Трансмашхолдинга" Alstom в капитал компании, если концерн вдруг захочет вернуться. Липа пояснил, что, когда Alstom заходил в состав акционеров "Трансмашхолдинга", у заказчика российского холдинга - РЖД - было понимание, что иностранные партнеры, такие как Siemens и французский концерн, способны принести какие-то технологии, передать эти технологии, организовать в России производство и прочее. "Опыт последних лет, во-первых, наглядно показал, что это совсем не так. И второе, ТМХ за это время очень сильно окреп", - рассказал глава "Трансмашхолдинга". Акции ТМХ ранее были консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. Владельцами ТМХ были ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. ТМХ в сентябре 2023 года попал под санкции США. В середине ноября 2023 года гендиректор ТМХ Кирилл Липа сообщал РИА Новости, что Alstom продает акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам и после закрытия сделки ТМХ будет перерегистрирован в российскую юрисдикцию. "Трансмашхолдинг" летом 2024 года завершил перевод акций в российскую юрисдикцию с Кипра, сообщали РИА Новости в компании. Там уточняли, что ТМХ провел мероприятия по русификации структуры владения акционерного общества, в результате которых из владения акциями исключены иностранные юридические лица. Акционерами ТМХ стали исключительно лица российской юрисдикции. Липа в 2024 году говорил РИА Новости, что Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций "Трансмашхолдинга" российским акционерам, которые распределили этот пакет равномерно. Alstom сообщал, что продал пакет за 75 миллионов евро. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

трансмашхолдинг, alstom, акционеры, капитал