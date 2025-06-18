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Туроператоры вывезли почти всех российских туристов из Ирана и Израиля

Туроператоры вывезли почти всех российских туристов из Ирана и Израиля - 18.06.2025, ПРАЙМ

Туроператоры вывезли почти всех российских туристов из Ирана и Израиля

Практически все российские туристы, захотевшие покинуть Иран и Израиль, вывезены или будут отправлены домой в ближайшие дни, сообщили в Российском союзе... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T08:48+0300

2025-06-18T08:48+0300

2025-06-18T08:48+0300

туризм

россия

иран

израиль

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Практически все российские туристы, захотевшие покинуть Иран и Израиль, вывезены или будут отправлены домой в ближайшие дни, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Практически все российские туристы, пожелавшие покинуть территорию Ирана и Израиля, уже вывезены или будут отправлены в Россию в ближайшие дни, некоторые продолжают плановый отдых или лечение в Израиле, но таких немного", - сообщили в союзе. Как отметил гендиректор "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, сейчас в Израиле по линии компании находится всего один турист, прибывший в Хайфу около полутора месяцев назад на лечение. "Мы с ним связались, он пожелал остаться для завершения лечения. Врачи госпиталя заботятся о его безопасности. В Иране еще вчера находились четыре пассажира Mahan Air, они пересекли в Тебризе границу с Турцией, откуда их вывезли в Москву. Позаботилась обо всем авиакомпания. Еще у нас 15 июня намечался выезд в Иран группы из 20 наших агентов, но все, естественно, отменили", - процитировали Арутюнова в РСТ. В компании "Ванд" также отменили группу в Иран. "Мы отменили группу в Иран с вылетом 12 июля, теперь наши туристы полетят в другие страны - часть выбрали тур в Узбекистан, остальные еще определяются с направлением", - привели в сообщении слова заместителя гендиректора туроператора Светланы Кречкиной. На текущий момент все клиенты компании "Интурист" покинули Иран, вылет оставшихся туристов из Израиля запланирован через Иорданию. "У них еще продолжается отпуск, а после окончания планового отдыха отправим их домой через Амман", - процитировали в РСТ директора по связям с общественностью туроператора Дарью Домостроеву. Ранее РСТ сообщал, что на момент обострения конфликта между Ираном и Израилем в обеих странах находилось порядка 500 российских туристов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Минэкономразвития РФ в воскресенье рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам - воздержаться от поездок в эти страны.

https://1prime.ru/20250617/mid-858592026.html

иран

израиль

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туризм, россия, иран, израиль, российский союз туриндустрии