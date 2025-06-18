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В Турции оценили перспективы безалкогольного семейного отдыха

В Турции оценили перспективы безалкогольного семейного отдыха - 18.06.2025, ПРАЙМ

В Турции оценили перспективы безалкогольного семейного отдыха

Концепция безалкогольного семейного отдыха никак не скажется на потоке российских туристов в Турцию, речи о том, что все курортные отели республики станут... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T06:17+0300

2025-06-18T06:17+0300

2025-06-18T06:17+0300

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АНКАРА, 18 июн - ПРАЙМ. Концепция безалкогольного семейного отдыха никак не скажется на потоке российских туристов в Турцию, речи о том, что все курортные отели республики станут безалкогольными, нет, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Как сообщало во вторник агентство DHA со ссылкой на генерального менеджера The Oba Hotel Озгюрп Месута Адыгезеля, спрос на безалкогольный семейных отдых растет в Турции, концепция отдыха в излюбленном российскими туристами регионе меняется. Метрдотель отметил, что концепция безалкогольных семейных отелей - это не только альтернатива для туризма в Турции, но и стратегическая глубина, важное разнообразие и богатство, которое отличает страну в международной конкуренции. "Это не будет иметь никакого эффекта (на поток российских туристов - ред.). Я знаю, что в некоторых регионах есть безалкогольные семейные отели в местах, не очень близких к морю, например в Газипаше, ближе к аэропорту. В целом о том, чтобы отели стали безалкогольными, не может быть и речи. Эта ситуация - ответ на спрос консервативного сегмента, который становится все богаче, но ее следует оценивать как концепцию", - сказал эксперт. РФ лидировала по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более семи миллионов россиян.

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туризм, бизнес, турция, рф