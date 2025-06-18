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Турция выразила надежду на скорое возобновление переговоров РФ и Украины - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Турция выразила надежду на скорое возобновление переговоров РФ и Украины
Турция выразила надежду на скорое возобновление переговоров РФ и Украины - 18.06.2025, ПРАЙМ
Турция выразила надежду на скорое возобновление переговоров РФ и Украины
Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся в ближайшее время, имеется вся готовность к ним, заявил РИА Новости турецкий... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T16:59+0300
2025-06-18T16:59+0300
политика
турция
россия
украина
переговоры
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АНКАРА, 18 июн - ПРАЙМ. Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся в ближайшее время, имеется вся готовность к ним, заявил РИА Новости турецкий диписточник. Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня. "Надеемся, что в ближайшее время, у нас нет конкретной даты. Всяческая готовность к ним выражена", - сказал собеседник агентства. На вопрос об очередном раунде переговоров РФ и США по урегулированию дипломатических отношениях источник отметил, что Анкара в курсе паузы в переговорах России и Соединенных Штатов. "Мы не имеем конкретной информации по месту и срокам возможного очередного раунда, лучше адресовать вопрос непосредственно самим сторонам переговоров", - уточнил собеседник агентства. Россия ждет от США предложений по датам и логистике для проведения нового раунда консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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турция, россия, украина, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
16:59 18.06.2025
 
Турция выразила надежду на скорое возобновление переговоров РФ и Украины

Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины возобновятся в ближайшее время

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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АНКАРА, 18 июн - ПРАЙМ. Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся в ближайшее время, имеется вся готовность к ним, заявил РИА Новости турецкий диписточник.
Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня.
"Надеемся, что в ближайшее время, у нас нет конкретной даты. Всяческая готовность к ним выражена", - сказал собеседник агентства.
На вопрос об очередном раунде переговоров РФ и США по урегулированию дипломатических отношениях источник отметил, что Анкара в курсе паузы в переговорах России и Соединенных Штатов.
"Мы не имеем конкретной информации по месту и срокам возможного очередного раунда, лучше адресовать вопрос непосредственно самим сторонам переговоров", - уточнил собеседник агентства.
Россия ждет от США предложений по датам и логистике для проведения нового раунда консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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