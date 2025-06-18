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Доверие на нуле: два главных условия для удаленной работы - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Доверие на нуле: два главных условия для удаленной работы
Доверие на нуле: два главных условия для удаленной работы - 18.06.2025, ПРАЙМ
Доверие на нуле: два главных условия для удаленной работы
В современных условиях, когда сотрудники трудятся порой даже в отпуске, вопрос защищенного подключения к корпоративным ресурсам становится особенно важным... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T05:05+0300
2025-06-18T05:05+0300
мнения аналитиков
технологии
финансы
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. В современных условиях, когда сотрудники трудятся порой даже в отпуске, вопрос защищенного подключения к корпоративным ресурсам становится особенно важным. Уровень зрелости организации в сфере информационной безопасности определяет, насколько безопасно работники могут взаимодействовать с корпоративной сетью вне офиса.Для крупных компаний, которые уделяют должное внимание информационной безопасности, надежная схема удаленного подключения должна основываться на концепции "нулевого доверия" (англ. Zero Trust).Эта концепция информационной безопасности, во главе которой лежит абсолютное отсутствие доверия к любому пользователю. Применение Zero Trust при предоставлении доступа к инфраструктуре и определенным сервисам гарантирует, что разрешение будет выдано только на основе аутентифицированного запроса в соответствии с политиками безопасности и с минимально необходимыми привилегиями.При этом для безопасного подключения к корпоративным ресурсам, по словам эксперта, должны быть соблюдены важные условия. Это обязательная многофакторная аутентификация, которая, помимо стандартного логина-пароля может быть усилена специальными токенами (USB-флешка или одноразовый код), а также использование VPN-сервиса, одобренного работодателем, который обеспечивает защищенное соединение.Кроме того, на удаленных устройствах должны быть актуальные средства безопасности, например, антивирусные программы, системы мониторинга и управления устройствами – их необходимо регулярно обновлять.Поскольку установить все нужные механизмы безопасности на личное устройство каждого сотрудника проблематично, компаниям рекомендуется выдавать рабочие ноутбуки, которые будут настроены определенным образом. Таким образом, сотрудник сможет подключиться с наибольшим комфортом, а ИБ-отдел будет уверен, что удаленное устройство отвечает требованиям безопасности.Автор - начальник отдела по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Алексей Коробченко
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Алексей Коробченко
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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мнения аналитиков, технологии, финансы
Мнения аналитиков, Технологии, Финансы
05:05 18.06.2025
 
Доверие на нуле: два главных условия для удаленной работы

"Код Безопасности": удаленку для работников нужно делать по принципу Zero Trust

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Алексей Коробченко, начальник отдела по информационной безопасности компании Код Безопасности
Алексей Коробченко
Начальник отдела по информационной безопасности компании "Код Безопасности"
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. В современных условиях, когда сотрудники трудятся порой даже в отпуске, вопрос защищенного подключения к корпоративным ресурсам становится особенно важным. Уровень зрелости организации в сфере информационной безопасности определяет, насколько безопасно работники могут взаимодействовать с корпоративной сетью вне офиса.
Для крупных компаний, которые уделяют должное внимание информационной безопасности, надежная схема удаленного подключения должна основываться на концепции "нулевого доверия" (англ. Zero Trust).
Эта концепция информационной безопасности, во главе которой лежит абсолютное отсутствие доверия к любому пользователю. Применение Zero Trust при предоставлении доступа к инфраструктуре и определенным сервисам гарантирует, что разрешение будет выдано только на основе аутентифицированного запроса в соответствии с политиками безопасности и с минимально необходимыми привилегиями.
При этом для безопасного подключения к корпоративным ресурсам, по словам эксперта, должны быть соблюдены важные условия. Это обязательная многофакторная аутентификация, которая, помимо стандартного логина-пароля может быть усилена специальными токенами (USB-флешка или одноразовый код), а также использование VPN-сервиса, одобренного работодателем, который обеспечивает защищенное соединение.
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Кроме того, на удаленных устройствах должны быть актуальные средства безопасности, например, антивирусные программы, системы мониторинга и управления устройствами – их необходимо регулярно обновлять.
Поскольку установить все нужные механизмы безопасности на личное устройство каждого сотрудника проблематично, компаниям рекомендуется выдавать рабочие ноутбуки, которые будут настроены определенным образом. Таким образом, сотрудник сможет подключиться с наибольшим комфортом, а ИБ-отдел будет уверен, что удаленное устройство отвечает требованиям безопасности.
Автор - начальник отдела по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Алексей Коробченко

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