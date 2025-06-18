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Кабмин может дать части угольщиков скидку на ж/д тарифы выше 12,8% - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Кабмин может дать части угольщиков скидку на ж/д тарифы выше 12,8%
Кабмин может дать части угольщиков скидку на ж/д тарифы выше 12,8% - 18.06.2025, ПРАЙМ
Кабмин может дать части угольщиков скидку на ж/д тарифы выше 12,8%
Правительство России в рамках адресных мер поддержки угольной отрасли может дать части компаний скидку на тарифы РЖД выше 12,8%, сообщил РИА Новости замминистра | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:32+0300
2025-06-18T12:33+0300
экономика
михаил мишустин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Правительство России в рамках адресных мер поддержки угольной отрасли может дать части компаний скидку на тарифы РЖД выше 12,8%, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах ПМЭФ. "Подкомиссия имеет полномочия предоставлять адресные меры поддержки более серьезного характера... Правительство имеет право по компенсации логистических издержек для угольных компаний. И они уже могут компенсироваться не только в рамках скидки 12,8%, но и более серьезной компенсации", - сказал он. Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. В конце мая глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил решения о мерах поддержки угольной промышленности. В их числе - компенсация угольным предприятиям Сибири в размере 12,8% от величины железнодорожного тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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михаил мишустин, ржд
Экономика, Михаил Мишустин, РЖД
12:32 18.06.2025 (обновлено: 12:33 18.06.2025)
 
Кабмин может дать части угольщиков скидку на ж/д тарифы выше 12,8%

Правительство может дать части компаний скидку на тарифы РЖД выше 12,8%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Правительство России в рамках адресных мер поддержки угольной отрасли может дать части компаний скидку на тарифы РЖД выше 12,8%, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах ПМЭФ.
"Подкомиссия имеет полномочия предоставлять адресные меры поддержки более серьезного характера... Правительство имеет право по компенсации логистических издержек для угольных компаний. И они уже могут компенсироваться не только в рамках скидки 12,8%, но и более серьезной компенсации", - сказал он.
Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
В конце мая глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил решения о мерах поддержки угольной промышленности. В их числе - компенсация угольным предприятиям Сибири в размере 12,8% от величины железнодорожного тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь
19 мая, 17:06
 
ЭкономикаМихаил МишустинРЖД
 
 
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