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Кабмин может дать части угольщиков скидку на ж/д тарифы выше 12,8%

Кабмин может дать части угольщиков скидку на ж/д тарифы выше 12,8% - 18.06.2025, ПРАЙМ

Кабмин может дать части угольщиков скидку на ж/д тарифы выше 12,8%

Правительство России в рамках адресных мер поддержки угольной отрасли может дать части компаний скидку на тарифы РЖД выше 12,8%, сообщил РИА Новости замминистра | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:32+0300

2025-06-18T12:32+0300

2025-06-18T12:33+0300

экономика

михаил мишустин

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Правительство России в рамках адресных мер поддержки угольной отрасли может дать части компаний скидку на тарифы РЖД выше 12,8%, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах ПМЭФ. "Подкомиссия имеет полномочия предоставлять адресные меры поддержки более серьезного характера... Правительство имеет право по компенсации логистических издержек для угольных компаний. И они уже могут компенсироваться не только в рамках скидки 12,8%, но и более серьезной компенсации", - сказал он. Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. В конце мая глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил решения о мерах поддержки угольной промышленности. В их числе - компенсация угольным предприятиям Сибири в размере 12,8% от величины железнодорожного тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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михаил мишустин, ржд