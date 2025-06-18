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В Минэнерго рассказали о росте экспорта угля из России

В Минэнерго рассказали о росте экспорта угля из России - 18.06.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго рассказали о росте экспорта угля из России

Экспорт угля из России в январе-мае вырос на 0,5% за счет вывоза из Якутии по Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), тогда как поставки по сети РЖД просели,... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T15:02+0300

2025-06-18T15:02+0300

2025-06-18T15:02+0300

экономика

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ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Экспорт угля из России в январе-мае вырос на 0,5% за счет вывоза из Якутии по Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), тогда как поставки по сети РЖД просели, сообщил РИА Новости замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов на ПМЭФ."В целом же, с учетом роста вывоза из Якутии в том числе по ТЖД (с Эльгинского месторождения - ред.), экспорт соответствует прошлому году - рост на 0,5%", - ответил он на вопрос об объеме экспорта угля за январь-май.Про этом, по словам Исламова, за январь-май "вывоз угля на экспорт по инфраструктуре РЖД снизился на 1,5 миллиона тонн по всем направлениям к аналогичному периоду прошлого года".В восточном направлении - "самом благоприятном" - экспорт вырос на 0,9 миллиона тонн. В северо-западном направлении, по словам Исламова, вывоз снизился на 5,3 миллиона тонн, а в южном - увеличился на 2,8 миллиона тонн.Минэнерго не раскрывало данные о вывозе угля из РФ за январь-май 2024 года. Однако по итогам всего прошлого года экспорт угля из России снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, сообщал вице-премьер Александр Новак.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, якутия, ржд