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"В связи с эскалацией". Возле Вашингтона заметили "самолет Судного дня"
"В связи с эскалацией". Возле Вашингтона заметили "самолет Судного дня" - 18.06.2025, ПРАЙМ
"В связи с эскалацией". Возле Вашингтона заметили "самолет Судного дня"
Борт ВВС Соединенных Штатов Boeing E-4B Nightwatch, который называют "самолетом Судного дня", приземлился на авиабазе в штате Мэриленд на фоне эскалации... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T19:54+0300
2025-06-18T19:54+0300
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Борт ВВС Соединенных Штатов Boeing E-4B Nightwatch, который называют "самолетом Судного дня", приземлился на авиабазе в штате Мэриленд на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом рассказывается в публикации британского таблоида Daily Mail.Как указывается в статье, Boeing E-4B Nightwatch вылетел из Божер-Сити, штат Луизиана. Затем, пролетев вдоль линии побережья и сделав разворот вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины, борт совершил посадку на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд."Самолет Судного дня" является воздушным командным пунктом для президента и высшего руководства Соединенных Штатов на случай ядерной бомбардировки. Как правило этот борт размещается на военной базе Барксдейл, штат Луизиана.Авторы материала признаются, что им точно не известно, с какой целью Boeing E-4B Nightwatch был перемещен на авиабазу Эндрюс, но они предположили, что он был передислоцирован в соответствии с мерами безопасности, усиленные в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.Ранее президент Соединенных Штатов выдвинул Ирану последний ультиматум и не исключил удары по иранским ядерным объектам.
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Происшествия, США, Дональд Трамп, самолет
"В связи с эскалацией". Возле Вашингтона заметили "самолет Судного дня"
DM: "самолет Судного дня" приземлился близ Вашингтона на фоне угроз Ирана
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Борт ВВС Соединенных Штатов Boeing E-4B Nightwatch, который называют "самолетом Судного дня", приземлился на авиабазе в штате Мэриленд на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом рассказывается в публикации британского таблоида Daily Mail
.
Как указывается в статье, Boeing E-4B Nightwatch вылетел из Божер-Сити, штат Луизиана. Затем, пролетев вдоль линии побережья и сделав разворот вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины, борт совершил посадку на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд.
"Самолет Судного дня" является воздушным командным пунктом для президента и высшего руководства Соединенных Штатов на случай ядерной бомбардировки. Как правило этот борт размещается на военной базе Барксдейл, штат Луизиана.
Авторы материала признаются, что им точно не известно, с какой целью Boeing E-4B Nightwatch был перемещен на авиабазу Эндрюс, но они предположили, что он был передислоцирован в соответствии с мерами безопасности, усиленные в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
Ранее президент Соединенных Штатов выдвинул Ирану последний ультиматум и не исключил удары по иранским ядерным объектам.
Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением