https://1prime.ru/20250618/ugroza-858633363.html

"В связи с эскалацией". Возле Вашингтона заметили "самолет Судного дня"

"В связи с эскалацией". Возле Вашингтона заметили "самолет Судного дня" - 18.06.2025, ПРАЙМ

"В связи с эскалацией". Возле Вашингтона заметили "самолет Судного дня"

Борт ВВС Соединенных Штатов Boeing E-4B Nightwatch, который называют "самолетом Судного дня", приземлился на авиабазе в штате Мэриленд на фоне эскалации... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T19:54+0300

2025-06-18T19:54+0300

2025-06-18T19:54+0300

происшествия

сша

дональд трамп

самолет

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/31/841423147_0:0:2076:1167_1920x0_80_0_0_0277b62086ac0fdda6d0fe81f705dbba.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Борт ВВС Соединенных Штатов Boeing E-4B Nightwatch, который называют "самолетом Судного дня", приземлился на авиабазе в штате Мэриленд на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом рассказывается в публикации британского таблоида Daily Mail.Как указывается в статье, Boeing E-4B Nightwatch вылетел из Божер-Сити, штат Луизиана. Затем, пролетев вдоль линии побережья и сделав разворот вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины, борт совершил посадку на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд."Самолет Судного дня" является воздушным командным пунктом для президента и высшего руководства Соединенных Штатов на случай ядерной бомбардировки. Как правило этот борт размещается на военной базе Барксдейл, штат Луизиана.Авторы материала признаются, что им точно не известно, с какой целью Boeing E-4B Nightwatch был перемещен на авиабазу Эндрюс, но они предположили, что он был передислоцирован в соответствии с мерами безопасности, усиленные в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.Ранее президент Соединенных Штатов выдвинул Ирану последний ультиматум и не исключил удары по иранским ядерным объектам.

https://1prime.ru/20250615/radiostantsiya-858509662.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, самолет