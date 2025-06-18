https://1prime.ru/20250618/ukraina-858626058.html

Украина вышла из соглашения СНГ о социально значимых платежах

Украина вышла из соглашения СНГ о социально значимых платежах - 18.06.2025, ПРАЙМ

Украина вышла из соглашения СНГ о социально значимых платежах

Украина вышла из соглашения СНГ о переводе средств гражданам по социально значимым неторговым платежам, сообщил в среду представитель кабмина в Верховной раде... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T16:13+0300

2025-06-18T16:13+0300

2025-06-18T16:13+0300

финансы

украина

снг

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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Украина вышла из соглашения СНГ о переводе средств гражданам по социально значимым неторговым платежам, сообщил в среду представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Осуществлен выход Украины из соглашения о порядке перевода средств гражданам по социально значимым неторговым платежам, заключенного 9 сентября 1994 года в Москве", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Данное соглашение предусматривало обеспечение подписантами свободного перевода и выплаты гражданам денег по социально значимым платежам, таким как пенсии, алименты, госпособия, компенсации.

https://1prime.ru/20250618/ukraina-858613272.html

украина

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финансы, украина, снг