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Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду

Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду - 18.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду преимущественно снижаются, инвесторы ожидают итогов июньского заседания Федеральной резервной системы... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:24+0300

2025-06-18T14:24+0300

2025-06-18T14:24+0300

экономика

рынок

уолл-стрит

фьючерсы уолл-стрит

сша

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду преимущественно снижаются, инвесторы ожидают итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09%, до 42 519 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,02%, до 21 959,75 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,03%, до 6 036,5 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федрезерва США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне в 4,25-4,5% годовых. "Если Джером Пауэлл (глава ФРС США - ред.) даст понять, что Федрезерв собирается выжидать, прежде чем снижать ставки, рынку это не понравится и акции, вероятно, начнут распродаваться", - цитирует агентство Блумберг руководителя структуры рынка и трейдера Triple D Trading Денниса Дика (Dennis Dick). Аналитик добавил при этом, что любой сигнал на понижение учетной ставки приведет к росту на рынках. В этот же день планируется выход экономической статистики по США. Так, министерство торговли опубликует статистику числа новостроек в стране. Ожидается, что показатель за май сократился до 1,36 миллиона новостроек с 1,361 миллиона в апреле.

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