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Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/uoll-strit-858620479.html
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду - 18.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду преимущественно снижаются, инвесторы ожидают итогов июньского заседания Федеральной резервной системы... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:24+0300
2025-06-18T14:24+0300
экономика
рынок
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
сша
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду преимущественно снижаются, инвесторы ожидают итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09%, до 42 519 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,02%, до 21 959,75 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 опускался на 0,03%, до 6 036,5 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федрезерва США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне в 4,25-4,5% годовых. "Если Джером Пауэлл (глава ФРС США - ред.) даст понять, что Федрезерв собирается выжидать, прежде чем снижать ставки, рынку это не понравится и акции, вероятно, начнут распродаваться", - цитирует агентство Блумберг руководителя структуры рынка и трейдера Triple D Trading Денниса Дика (Dennis Dick). Аналитик добавил при этом, что любой сигнал на понижение учетной ставки приведет к росту на рынках. В этот же день планируется выход экономической статистики по США. Так, министерство торговли опубликует статистику числа новостроек в стране. Ожидается, что показатель за май сократился до 1,36 миллиона новостроек с 1,361 миллиона в апреле.
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рынок, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, сша
Экономика, Рынок, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, США
14:24 18.06.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду

Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются в ожидании итогов заседания ФРС США

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду преимущественно снижаются, инвесторы ожидают итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09%, до 42 519 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,02%, до 21 959,75 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,03%, до 6 036,5 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федрезерва США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне в 4,25-4,5% годовых.
"Если Джером Пауэлл (глава ФРС США - ред.) даст понять, что Федрезерв собирается выжидать, прежде чем снижать ставки, рынку это не понравится и акции, вероятно, начнут распродаваться", - цитирует агентство Блумберг руководителя структуры рынка и трейдера Triple D Trading Денниса Дика (Dennis Dick). Аналитик добавил при этом, что любой сигнал на понижение учетной ставки приведет к росту на рынках.
В этот же день планируется выход экономической статистики по США. Так, министерство торговли опубликует статистику числа новостроек в стране. Ожидается, что показатель за май сократился до 1,36 миллиона новостроек с 1,361 миллиона в апреле.
Котировки, сток
Российский рынок акций перешел к легкому снижению
12:46
 
ЭкономикаРынокУолл-стритфьючерсы Уолл-стритСША
 
 
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