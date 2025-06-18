https://1prime.ru/20250618/valyuta-858630623.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 июня
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 июня - 18.06.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 4,82 копейки, до 10,8728 рубля, доллара - вырос на 0,39 копейки, до 78,7174 рубля,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T17:46+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 4,82 копейки, до 10,8728 рубля, доллара - вырос на 0,39 копейки, до 78,7174 рубля, евро - снизился на 44,55 копейки, до 90,3093 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, доллар, евро
Экономика, Банк России, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 июня
Официальный курс юаня на четверг - 10,87 руб, доллара - 78,72 руб, евро - 90,31 руб
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 4,82 копейки, до 10,8728 рубля, доллара - вырос на 0,39 копейки, до 78,7174 рубля, евро - снизился на 44,55 копейки, до 90,3093 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ 17 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,4 миллиарда рублей