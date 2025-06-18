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ВЭБ назвал основные риски для мирового развития - 18.06.2025, ПРАЙМ
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ВЭБ назвал основные риски для мирового развития
ВЭБ назвал основные риски для мирового развития - 18.06.2025, ПРАЙМ
ВЭБ назвал основные риски для мирового развития
В число основных рисков для мирового развития вошли голод, торговые войны и новая гонка вооружений, сообщил на ПМЭФ в ходе сессии "Будущее миропорядка: между... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T16:41+0300
2025-06-18T16:41+0300
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андрей клепач
мировая экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. В число основных рисков для мирового развития вошли голод, торговые войны и новая гонка вооружений, сообщил на ПМЭФ в ходе сессии "Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством" главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Согласно презентации, с которой он выступал, в число основных рисков для мирового развития входят новая гонка вооружений и милитаризация экономик ведущих стран, торговые войны и нарастание протекционизма, замедление масштаба торговли, торможение роста качества жизни населения, замедление перехода к зеленой экономике, загрязнение воды и воздуха, а также уничтожение биоразнообразия. Также мировому развитию угрожают опасности для здоровья и старение населения, бедность и расслоение общества, неуправляемая миграция, проблема мирового голода, уязвимость здравоохранения перед пандемиями и демографические вызовы. "Если в предыдущие годы больше говорили о климате, потеплении, эмиссии парниковых газов, то скорее, все-таки, в последние два года - это вопросы войны, вопросы геополитических рисков", - отметил Клепач. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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вэб, андрей клепач, мировая экономика
ПМЭФ-2025, ВЭБ, Андрей Клепач, Мировая экономика
16:41 18.06.2025
 
ВЭБ назвал основные риски для мирового развития

Клепач: главными рисками для мирового развития стали голод, войны и гонка вооружений

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. В число основных рисков для мирового развития вошли голод, торговые войны и новая гонка вооружений, сообщил на ПМЭФ в ходе сессии "Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством" главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.
Согласно презентации, с которой он выступал, в число основных рисков для мирового развития входят новая гонка вооружений и милитаризация экономик ведущих стран, торговые войны и нарастание протекционизма, замедление масштаба торговли, торможение роста качества жизни населения, замедление перехода к зеленой экономике, загрязнение воды и воздуха, а также уничтожение биоразнообразия.
Также мировому развитию угрожают опасности для здоровья и старение населения, бедность и расслоение общества, неуправляемая миграция, проблема мирового голода, уязвимость здравоохранения перед пандемиями и демографические вызовы.
"Если в предыдущие годы больше говорили о климате, потеплении, эмиссии парниковых газов, то скорее, все-таки, в последние два года - это вопросы войны, вопросы геополитических рисков", - отметил Клепач.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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