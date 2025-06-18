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ВТБ рассказал о процессе сделки по продаже "Росгосстраха"
ВТБ рассказал о процессе сделки по продаже "Росгосстраха" - 18.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ рассказал о процессе сделки по продаже "Росгосстраха"
Возможный покупатель "Росгосстраха" дошел до стадии завершения due diligence (процедура проверки объекта сделки), сообщил в интервью РИА Новости в преддверии... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T09:16+0300
2025-06-18T09:16+0300
2025-06-18T09:16+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Возможный покупатель "Росгосстраха" дошел до стадии завершения due diligence (процедура проверки объекта сделки), сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Глава ВТБ Андрей Костин в апреле сообщал, что банк нашел двух покупателей на активы страховой компании "Росгосстрах". "Росгосстрах" - это один из немногих федеральных брендов с вековой историей, он достался нам в рамках покупки группы БФКО. Так что это недешевый актив… Нужно понимать, что продажа такого актива подлежит одобрению Банка России. Пока могу сказать, что есть один кандидат, который дошел до стадии завершения due diligence", - сказал он. Пьянов добавил, что в годовой таргет по чистой прибыли выгоду от сделки по продаже "Росгосстраха" не включали, но в ВТБ рассчитывают, что решение о перспективе сделки будет принято в этом году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 июня в 11.00 мск.
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бизнес, россия, финансы, росгосстрах, втб
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Росгосстрах, ВТБ
ВТБ рассказал о процессе сделки по продаже "Росгосстраха"
ВТБ: возможный покупатель "Росгосстраха" почти завершил подготовку к сделке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Возможный покупатель "Росгосстраха" дошел до стадии завершения due diligence (процедура проверки объекта сделки), сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Глава ВТБ Андрей Костин в апреле сообщал, что банк нашел двух покупателей на активы страховой компании "Росгосстрах".
"Росгосстрах" - это один из немногих федеральных брендов с вековой историей, он достался нам в рамках покупки группы БФКО. Так что это недешевый актив… Нужно понимать, что продажа такого актива подлежит одобрению Банка России. Пока могу сказать, что есть один кандидат, который дошел до стадии завершения due diligence", - сказал он.
Пьянов добавил, что в годовой таргет по чистой прибыли выгоду от сделки по продаже "Росгосстраха" не включали, но в ВТБ рассчитывают, что решение о перспективе сделки будет принято в этом году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 июня в 11.00 мск.
ВТБ нашел покупателей на "Росгосстрах"