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Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале - 18.06.2025, ПРАЙМ
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале 2025 года на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического ведомства. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T19:17+0300
2025-06-18T19:17+0300
экономика
росстат
ввп
рост
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале 2025 года на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического ведомства. Статистическое ведомство в среду опубликовало первую оценку о производстве ВВП в первом квартале 2025 года. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована в мае. По данным ведомства, объем ВВП России за первый квартал 2025 года составил в текущих ценах 47,746 триллиона рублей. "Индекс его физического объема относительно первого квартала 2024 года составил 101,4%, относительно четвертого квартала 2024 года – 80,3%. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2025 года по отношению к ценам первого квартала 2024 года составил 106,7%", - говорится в документе. Как пишет Росстат в комментарии, на рост ВВП в наибольшей степени оказало влияние увеличение физического объема валовой добавленной стоимости в строительстве, обрабатывающих производствах, гостиницах и ресторанах. Кроме того, на динамику ВВП в первом квартале повлияли также такие сферы как финансы и страхование, деятельность в области культуры и спорта, информация и связь, сельское хозяйство. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, Банк России - в диапазоне 1-2%.
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росстат, ввп, рост
Экономика, Росстат, ВВП, рост
19:17 18.06.2025
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале

Росстат подтвердил рост ВВП в I квартале на 1,4%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства. Подсчет
Рублевые купюры разного достоинства. Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале 2025 года на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического ведомства.
Статистическое ведомство в среду опубликовало первую оценку о производстве ВВП в первом квартале 2025 года. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована в мае.
По данным ведомства, объем ВВП России за первый квартал 2025 года составил в текущих ценах 47,746 триллиона рублей.
"Индекс его физического объема относительно первого квартала 2024 года составил 101,4%, относительно четвертого квартала 2024 года – 80,3%. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2025 года по отношению к ценам первого квартала 2024 года составил 106,7%", - говорится в документе.
Как пишет Росстат в комментарии, на рост ВВП в наибольшей степени оказало влияние увеличение физического объема валовой добавленной стоимости в строительстве, обрабатывающих производствах, гостиницах и ресторанах. Кроме того, на динамику ВВП в первом квартале повлияли также такие сферы как финансы и страхование, деятельность в области культуры и спорта, информация и связь, сельское хозяйство.
Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, Банк России - в диапазоне 1-2%.
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