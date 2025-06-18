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Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале - 18.06.2025, ПРАЙМ

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале 2025 года на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического ведомства. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T19:17+0300

2025-06-18T19:17+0300

2025-06-18T19:17+0300

экономика

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале 2025 года на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического ведомства. Статистическое ведомство в среду опубликовало первую оценку о производстве ВВП в первом квартале 2025 года. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована в мае. По данным ведомства, объем ВВП России за первый квартал 2025 года составил в текущих ценах 47,746 триллиона рублей. "Индекс его физического объема относительно первого квартала 2024 года составил 101,4%, относительно четвертого квартала 2024 года – 80,3%. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2025 года по отношению к ценам первого квартала 2024 года составил 106,7%", - говорится в документе. Как пишет Росстат в комментарии, на рост ВВП в наибольшей степени оказало влияние увеличение физического объема валовой добавленной стоимости в строительстве, обрабатывающих производствах, гостиницах и ресторанах. Кроме того, на динамику ВВП в первом квартале повлияли также такие сферы как финансы и страхование, деятельность в области культуры и спорта, информация и связь, сельское хозяйство. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, Банк России - в диапазоне 1-2%.

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